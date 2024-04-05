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搞不懂路口是否2段式左轉？新北2年取締機車族7.5萬件

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
市議員林國春接獲民眾陳情，表示板橋有多處路口兩段式左轉標示不清，像是文化漢生路口上有待轉格卻沒有待轉標示，且綠燈時有左轉標示，讓人傻傻搞不清楚。記者張曼蘋／攝影
市議員林國春接獲民眾陳情，表示板橋有多處路口兩段式左轉標示不清，像是文化漢生路口上有待轉格卻沒有待轉標示，且綠燈時有左轉標示，讓人傻傻搞不清楚。記者張曼蘋／攝影

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近年各縣市陸續取消機車強制待轉，但有民代反映，常有民眾陳情板橋多處兩段式左轉標示不清，深怕挨罰。新北交通大隊統計，新北2022至2023年取締機車未依規定兩段式左轉計7.5萬件。交通局表示，目前不論有無標誌，大多還是會保留機車待轉區，供部分民眾車速較慢不敢直接左轉或提供慢車待轉使用，也會再檢視路口標誌牌面位置。

市議員林國春接獲民眾陳情，表示板橋有多處路口兩段式左轉標示不清，像是文化漢生路口上有待轉格卻沒有待轉標示，並且綠燈時有左轉標示，讓民眾傻傻搞不清楚。林說，民眾常打電話來抱怨，不清楚到底可不可以直接轉彎，怕被依道路交通管理處罰條例罰600元，相信這非個案，指示不清讓機車族混亂，當左轉看到待轉格時，更是不知所措。

交通局表示，文化民權路口目前4個方向，都有設置兩段式左轉標誌牌面，文化漢生路口除往南機車可直接左轉外，其餘都有設置2段式左轉標誌牌面。

交通局指出，路口設計方式不論有沒有兩段式左轉標誌，大多還是會保留機車待轉區，主要考慮部分民眾車速較慢不敢直接左轉，或提供慢車待轉使用，將再檢視文化路沿線路口兩段式左轉標誌牌面位置是否明顯，另也提醒民眾行經路口請依標誌指示行駛，以維行車安全。

新北交通大隊統計，2022至2023年取締機車未依規定兩段式左轉計7萬5883件，分別為4萬1806件、3萬4077件，取締較多之地區（分局）為三重、新莊、中和、蘆洲等。交大表示，主要多為攔停舉發或民眾檢舉等，原因則較難分析，因路口太多，且多數為民眾會貪圖方便直接左轉。

交通局表示，文化漢生路口除往南機車可直接左轉外，其餘都有設置2段式左轉標誌牌面。記者張曼蘋／攝影
交通局表示，文化漢生路口除往南機車可直接左轉外，其餘都有設置2段式左轉標誌牌面。記者張曼蘋／攝影
近年各縣市陸續取消機車強制待轉，議員林國春仍常接到民眾反映，搞不清楚哪些地方可以直接左轉。記者張曼蘋／攝影
近年各縣市陸續取消機車強制待轉，議員林國春仍常接到民眾反映，搞不清楚哪些地方可以直接左轉。記者張曼蘋／攝影

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