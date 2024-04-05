坐船掃墓 翡翠水庫接駁船加班

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翡翠水庫南側新北石碇山區有20座墓地，因水庫水域阻隔，沒有道路可以通達墓地，台北翡翠水庫管理局為服務在地鄉親，接駁墓地家屬前往掃墓祭拜，昨天、今天假日加班開闢2航道，調派接駁船艇往返共11艘次，服務家屬約150人。

翡翠水庫1980年動工興建，1987年完工啟用，因水庫蓄水阻隔，導致庫區南側新北石碇山區的既存墓地，沒有道路可以到達。

翡管局長林裕益表示，水庫興建後造成原台北縣石碇鄉南側的碧山、永安、格頭3村，共計300多戶遷離。水庫完工啟用後，南側山區仍有20座墓地，家屬感念鄉土情懷，不願遷移祖先墓地，為服務家屬掃墓，每年掃墓時節會加班調派船艇，協助交通接駁服務。

翡管局經營管理科長梁逸帆說，今年配合新北石碇區公所建議時間，4日、5日家屬可選擇在石碇區永安碼頭，或在翡管局管制區碼頭登船，服務時間為上午9點至下午4點。

今年掃墓專船分2條航道，供家屬選擇。永安航道於石碇區永安碼頭登船；另一條火燒樟至後坑子航道，於翡管局管制區碼頭登船。

翡管局資深工程司劉有棋說，曾遇過一家三代同堂來掃墓祭祖，在準備下船離開時，走在最後面的父親，突然停下腳步，回頭面向接駁船艇，彎腰深深一鞠躬，表達感激之情，讓翡管局工作人員也感到暖心，體會到這項服務的意義。

另，在翡管局服務18年的船艇駕駛王文緒曾遇一對新婚夫妻求助，表示因工作因素，長時間不在北部，如今已成家立業，想將喜悅告訴祖先，因為是第一次來，不知道祖墳確切方位，王文緒憑著線索及多年經驗，幫助這對夫妻找到祖墳，順利了卻一樁心願。