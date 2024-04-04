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陳芍伊創作穿梭現實與夢境 個展鶯歌陶博館登場

中央社／ 新北4日電

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陶藝家陳芍伊以立體想像力創作陶藝雕塑，搭配多元媒材，以18件作品穿梭現實與夢境，帶觀眾進入飛航模式，個展正在新北市鶯歌陶瓷博物館展出。

陶博館今天透過新聞稿表示，陳芍伊在2021年獲選新銳獎首獎，並將學習動畫的經歷帶入陶藝創作，從平面繪畫延伸至立體陶藝雕塑，在新世代陶藝創作中有個人特質和辨識度。

陳芍伊接受中央社記者電訪時表示，個展理念來自於人們搭飛機都要把電子產品轉成飛航模式，起飛瞬間也會有耳鳴感，好比身體與感知被抽離到另一個空間，她形容，「如進入隱形泡泡當中」。

她說，這一瞬間的靜謐會有很多想像的情節可以發生，藉由展覽展現每個人專屬的飛航模式。

陶博館表示，陳芍伊作品「雪蛾」描繪包裹在植物內的小孩，在蛾的翅膀上方安靜休憩、「飛羽植栽」則是觀察多肉植物，訴說靈感乍現到作品成型的過程，色彩以綠色點綴，植栽小精靈身上半透明的玻璃裝飾，為作品增添夢幻輕盈感。

陶博館表示，「飛航模式-陳芍伊陶瓷創作個展」即日起至4月28日在1樓陽光特展室展出，展覽資訊可上新北市立鶯歌陶瓷博物館網站或臉書（Facebook）粉專查詢。

博物館 陶藝

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