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清明掃墓坐船去...翡翠水庫接駁船加班 開2航道服務約150人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北翡翠水庫管理局為服務在地石碇鄉親，接駁墓地家屬前往祭拜掃墓，今明二天假日加班，調派接駁船艇往返共11艘次，預計服務家屬約150人。圖／翡管局提供
台北翡翠水庫管理局為服務在地石碇鄉親，接駁墓地家屬前往祭拜掃墓，今明二天假日加班，調派接駁船艇往返共11艘次，預計服務家屬約150人。圖／翡管局提供

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位於翡翠水庫南側新北石碇山區，有20座墓地，因水庫水域阻隔，沒有道路可以通達掃墓，台北翡翠水庫管理局為服務在地石碇鄉親，接駁墓地家屬前往祭拜掃墓，今明二天假日加班，開闢2航道，調派接駁船艇往返共11艘次，預計服務家屬約150人。

翡翠水庫於民國68年動工興建，76年完工啟用，因水庫蓄水阻隔，導致庫區南側新北石碇山區的既存墓地，沒有道路可以通達。為服務在地鄉親，日前協調新北市石碇區公所提供掃墓家屬名冊，並規畫於4、5二日，調派2艘船艇提供石碇原居民往返接駁服務。

翡管局長林裕益表示，翡翠水庫興建，造成原台北縣石碇鄉南側的碧山、永安、格頭3村，共計300多戶進行遷離。水庫完工啟用之後，南側山區仍留有20座墓地，因家屬感念鄉土情懷，不願遷移祖先墓地。為服務家屬掃墓，加班調派船艇，全力協助交通接駁服務。

翡管局經營管理科長梁逸帆說，為協助親屬掃墓往返，今年配合新北石碇區公所建議時間，今明兩日家屬可選擇在石碇區永安碼頭，或在翡管局管制區碼頭登船，服務時間上午9點至下午4點，登船時所有登船人員均須穿救生衣，並宣導配合安全防護措施，才會開船。

今年掃墓專船，分有2條航道，可供家屬方便選擇。永安航道，於石碇區永安碼頭登船；另一條火燒樟至後坑子航道，於翡管局管制區碼頭登船。

翡管局資深工程司劉有棋說，過去曾有一家三代同堂來掃墓祭祖，在準備下船離開時，走在最後面的父親，突然停下腳步，回頭面向接駁船艇，深深一鞠躬，感激之情，翡管局工作人員完全感受到，特別感到暖心，也深深體會這項服務工作特別有意義。

另外，在翡管局服務18年的船艇駕駛王文緒，曾有一對新婚夫妻向他求助，表示因工作因素，長時間不在北部，如今已經成家立業，想將喜悅告訴祖先，但因為是第一次來，不知道祖墳確切的方位，王文緒憑藉著描述及多年經驗，幫助這對夫妻找到了祖墳，順利完成了心願。

王文緒說，翡翠水庫清明掃墓接駁服務助人，讓他忘記所有的辛苦，「歸剛歡喜嘎睏袂去」，每年看到前來掃墓的家屬，就像自己的親朋好友，有一種溫暖的親切感。

台北翡翠水庫管理局為服務在地石碇鄉親，接駁墓地家屬前往祭拜掃墓，今明二天假日加班，調派接駁船艇往返共11艘次，預計服務家屬約150人。圖／翡管局提供
台北翡翠水庫管理局為服務在地石碇鄉親，接駁墓地家屬前往祭拜掃墓，今明二天假日加班，調派接駁船艇往返共11艘次，預計服務家屬約150人。圖／翡管局提供
台北翡翠水庫管理局為服務在地石碇鄉親，接駁墓地家屬前往祭拜掃墓，今明二天假日加班，調派接駁船艇往返共11艘次，預計服務家屬約150人。圖／翡管局提供
台北翡翠水庫管理局為服務在地石碇鄉親，接駁墓地家屬前往祭拜掃墓，今明二天假日加班，調派接駁船艇往返共11艘次，預計服務家屬約150人。圖／翡管局提供

清明節 碼頭 翡翠水庫

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