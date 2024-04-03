瑞芳分區議長盃繪畫比賽 參賽作品破千件

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在兒童節前夕，今(3)日新北市瑞芳國小於瑞芳區民廣場及新北市立圖書館瑞芳分館辦理113年度瑞芳、雙溪、平溪、貢寮區議長盃國小繪畫頒獎典禮暨優秀作品成果展揭幕活動，這次參賽作品達上千件，學生參與很踴躍，這些得獎作品即日起在圖書館內展出，將家鄉之美都展現在眾人面前。

校長鄭益堯表示，今年度議長盃繪畫比賽，在瑞芳分區全體校長及教師夥伴們的支持下，共約一千件作品送件參賽，每一件孩子獨一無二的作品，都令人驚豔，期許透過這次繪畫比賽，能提升瑞芳分區兒童創作風氣與繪畫技巧，並透過辦理繪畫比賽以啟發學生的潛能與創造力，讓每一位學生之多元智慧展能得以自我實現。

這次繪畫主題為瑞芳、貢寮、雙溪、平溪家鄉生活故事，其中低年級組為家鄉年夜飯；中年級組為家鄉走春；高年級組為家鄉故事。學生獲獎之優秀作品即日起至4月30日於新北市立圖書館瑞芳分館展出，歡迎各界前來觀摩學習與欣賞，用行動支持肯定孩子們的學習表現。

家長會長莊志偉表示，非常謝謝新北市議會、社團法人新北市青山福德神功德會提供經費贊助，辦理這麼有教育意義的繪畫比賽，讓孩子有機會透過繪畫創作，以表達對家鄉生活故事的理解與嚮往，期許每一位學生家長都撥空前來欣賞。

新北市青山福德神功德會陳江山理事長表示，本會重視偏遠地區學童的創作風氣與繪畫技巧，鼓勵藝術發展，以啟發學童的潛能，創造多元智慧，今年邁向第二屆議長盃繪畫比賽，感謝瑞芳國小校長鄭益堯率領全校主任及老師投入籌畫工作，使今年的繪畫比賽圓滿順利完成。