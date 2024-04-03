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0403花蓮大地震／災損居民 新北可申請減免地方稅及國稅

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
0403花蓮大地震全台有感，其中新北新店山區卻出現房屋塌陷情況，當地社區地基被掏空，7間房屋下陷。記者李成蔭／攝影
0403花蓮大地震全台有感，其中新北新店山區卻出現房屋塌陷情況，當地社區地基被掏空，7間房屋下陷。記者李成蔭／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮大地震全台有感，有些民眾房屋出現災害損失情況，新北稅捐處指出，民眾可向稅捐處提出房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅減免申請，而除地方稅外，國稅部分的所得稅、貨物稅、營業稅等也有相關減免規定。

稅捐處說明，其中包含房屋稅，受災戶於災害發生日起30日內，向稅捐處申請減免房屋稅。房屋毀損面積3成以上不及5成者，房屋稅減半徵收；毀損面積5成以上，必須修復始能使用者，免徵房屋稅。地價稅，因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用之土地，地價稅全免；受災土地之所有權人或典權人，得於事實發生日起30日內向稅捐處提出申請。

牌照稅，汽車、機車（151cc以上）震災受損需修復始能使用，或因震災受損無法再使用，向監理單位辦理報停或報廢手續者，得自災害發生之日起1個月內，向稅捐處申請退還自災害發生日起已繳納的使用牌照稅。娛樂稅，查定課徵娛樂稅之娛樂業者，因災害無法營業，可於災害發生後向稅捐處申請扣除未營業之天數，按比例核減當期之娛樂稅。

稅捐處補充，除了地方稅外，國稅部分的所得稅、貨物稅、營業稅等稅目也有相關災害稅捐減免規定，民眾可向財政部所屬各區國稅局洽詢。

新店安坑頂好社區新店區安泰路60巷90弄28號至42號，在0403大地震後前方40米長20米寬約300坪的路馬塌陷。記者黃義書／攝影
新店安坑頂好社區新店區安泰路60巷90弄28號至42號，在0403大地震後前方40米長20米寬約300坪的路馬塌陷。記者黃義書／攝影

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