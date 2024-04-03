聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央天井式建物告別抽水肥 住戶埋汙水管可獲24萬補償

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
住戶提供室內空間讓衛工處鋪設公共汙水管，可領取24萬補償金。圖／北市衛工處提供
住戶提供室內空間讓衛工處鋪設公共汙水管，可領取24萬補償金。圖／北市衛工處提供

台北市為推動公共汙水下水道接管，針對中央天井式建築物，衛生下水道工程處從2022年提高補償金至24萬元，只要社區協調其中一樓住戶同意提供空間開挖布設管線，並提供所有住戶銜接外部公共汙水下水道系統，就能領取補償金，也可免除日後雇工抽水肥的費用，減少蚊蟲滋生。

北市衛工處工務科長王凱民表示，中央天井式建築物就是基地蓋滿房子，沒有防火通道或法定空地可提供汙水管渠埋設的條件，造成該型式建築物若要銜接外部公共汙水下水道系統，勢必於臨道路側其中1樓戶的室內開挖埋設汙水管。

王凱民說，考量提供室內空間埋設汙水管的住戶，具有公益犧牲性質，給予合理補償，金額自2022年起由18.7萬元調整為24萬元；室內埋設汙水管渠一般工期約15日。

衛工處工務所主任盧德偉指出，內湖區新民路案例是在1樓店面轉換期間，主動透過內湖區週美里長丘麗玲申請接用公共汙水下水道，讓衛工處在店家暫停營業的空檔進場施工，完成4棟5樓層20戶的用戶汙水接管。

接管的住戶林小姐說，汙水還沒接管前常有人反映水溝異味，現在環境改善，每年還可以節省雇工抽水肥的費用。

住戶 內湖 建築

延伸閱讀

北市中央天井式建物接汙水管 施工戶可領24萬補償金

猛烈暴風狂雨來襲！北市1人傷 另有12樹木、12招牌與電桿被吹倒

全國汙水下水道建設評鑑 高市再獲「優等」殊榮

影／小黃內湖闖紅燈！高速衝撞波及5車畫面曝光 運將頭部變形送醫不治

相關新聞

淡江大橋5路網配套 陳揆允督促推動

淡江大橋新建工程正如火如荼進行，預計2025年完工。行政院長陳建仁昨天視察，立委洪孟楷、林淑芬分別向陳建仁提及拓寬105...

三峽長福橋拆建 噪音、逆駛惹民怨

新北市三峽區長福橋有30多年歷史，由於梁底高程僅37.09公尺曾出現溢堤淹水，水利局決定拆除後改建新橋，近日開拆後引發噪...

中央天井式建物告別抽水肥 住戶埋汙水管可獲24萬補償

台北市為推動公共汙水下水道接管，針對中央天井式建築物，衛生下水道工程處從2022年提高補償金至24萬元，只要社區協調其中...

大巨蛋漏水列考評 最嚴重可解約

台北大巨蛋上周末風光舉行中職開幕戰，兩場比賽各吸引超過2萬人，賽後卻有網友點出硬體設施有問題，包含漏水、看台搖晃等，北市...

違勞基法 北市去年罰1114家次

北宜花去年違反勞基法的事業單位，台北市累計1114家次，罰款總金額達7545萬元，其中以南山人壽保險公司遭罰3次、裁罰總...

科技執法奏功 新北年底前增60處

新北市目前有16處科技執法，2022年事故與去年相比，月均數下降59.7件，預計年底會再增加60處科技執法，昨天新北道安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。