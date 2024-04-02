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侯友宜巡迴聽心聲 里長促雙溪大橋重建、增設人行道

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜今到雙溪區與里長座談，有里長促請重建雙溪大橋防洪，並增設人行道，對行人更友善。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到雙溪區與里長座談，有里長促請重建雙溪大橋防洪，並增設人行道，對行人更友善。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯友宜「行動治理」列車今天先後前往貢寮區、雙溪區與兩地里長座談，了解地方需求。有里長促請重建雙溪大橋防洪，並增設人行道，對行人更友善。市府考量雙溪大橋尚無洪害威脅，結構安全也無疑慮，暫無改建計畫，但可調整車道寬度，增設單側人行道。

侯友宜巡迴全市各行政區，帶領市府各局處人員聽取地方意見，讓施政更貼近民眾需求，提高效益。侯友宜說，貢寮、雙溪位在新北的東北角，是銜接宜蘭重要的區域。市府團隊會努力健全基礎建設，並發展地方漁業、觀光等產業。東北角觀光需要投入更多資源，期盼中央和市府一起努力，讓東北角更好。

雙溪區雙溪里長盧燈煌、共和里長李蓁芳和新基里長蘇虹如提案，指1975年完工的雙溪大橋，橋齡近半世紀。大雨來時，枯木可能卡在橋墩，影響排洪，希望市府爭取中央補助並編列預算重建。雙溪大橋寬8.5公尺，雙向各設1線車道，新橋可增設人行道，當地民眾和遊客通行會更安全。

雙溪區公所委託設計監造單位評估重建長34.5公尺、寬12公尺的新橋，經費約5325萬元。新橋除可移除現有橋梁立在河床的橋墩，維持雙向各1線車道，並加設自行車及人行專用道。

新北市養工處先前曾辦理會勘，因最近1次定期檢測是3年前施作，檢測結果顯示橋梁結構尚屬良好，近年也沒有造成淹水紀錄，爭取中央補助有困難。後續會邀集相關單位研商後續改善方案，包括調整車道寬度，增設單側人行道，並加強美化提升觀光效益。

民政局長林耀長表示，市府2019年執行行動治理方案，以實際行動傾聽基層的意見，解決市民的大小問題。貢寮區共提案計67案，其中65件已獲解決並解除列管。雙溪區提案共37件，已解除列管33件。

新北市長侯友宜今到貢寮區與里長座談，聽取地方意見，讓施政更貼近民眾需求。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到貢寮區與里長座談，聽取地方意見，讓施政更貼近民眾需求。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到雙溪區與里長座談，有里長促請重建雙溪大橋防洪，並增設人行道，對行人更友善。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到雙溪區與里長座談，有里長促請重建雙溪大橋防洪，並增設人行道，對行人更友善。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（中）今到貢寮區與里長座談，聽取地方意見，讓施政更貼近民眾需求。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（中）今到貢寮區與里長座談，聽取地方意見，讓施政更貼近民眾需求。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到貢寮區與里長座談，聽取地方意見，讓施政更貼近民眾需求。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到貢寮區與里長座談，聽取地方意見，讓施政更貼近民眾需求。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到貢寮區與里長座談，聽取地方意見，讓施政更貼近民眾需求。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到貢寮區與里長座談，聽取地方意見，讓施政更貼近民眾需求。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（右一）今到雙溪區與里長座談，聽取地方意見，讓施政更貼近民眾需求。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（右一）今到雙溪區與里長座談，聽取地方意見，讓施政更貼近民眾需求。記者邱瑞杰／攝影

人行道 侯友宜 貢寮 車道 雙溪區

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