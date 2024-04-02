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瑞芳停車空間憎多粥少 研擬劃設路邊停車格

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳分局召開交通改善會議，包括市議員林裔綺，多位里長都到場，也研擬在路幅夠寬的部分劃設停車格，增加停車空間。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳分局召開交通改善會議，包括市議員林裔綺，多位里長都到場，也研擬在路幅夠寬的部分劃設停車格，增加停車空間。 圖／觀天下有線電視提供

位在瑞芳消防分隊的空地，原作為臨時停車場已經好多年，但現在因為醫療大樓即將興建，因此停車場也已經封閉，對此，原本就不多的停車空間，現在又更少了，為了紓解市區停車問題，今(2)日瑞芳分局召開交通改善會議，包括市議員林裔綺，多位里長都到場，也研擬在路幅夠寬的部分劃設停車格，增加停車空間。

市議員林裔綺表示，瑞芳市區現在到了假日停車位可說是一位難求，除了在地居民有需求，外來遊客也常因為找不到車位而壞了遊玩興致，因此今天商議周邊規劃停車空間，暫時停銷部分紅黃線路段，以胃納車輛停放。建議路段台2丁線與三爪子坑路106巷往中山東和路共四百公尺，估計可停90輛，沿線雙邊機車專用道改為路面邊線。

會中里長們也集思廣益，提出可以進行改善的路段，也包括標線也要一併作調整，至於劃設停車格後，是否採收費制度來杜絕長期占用的亂象，不少里長持保留態度，還需要從長計議。

瑞芳警分局分局長陳建龍表示，在交通安全跟交通秩序的前提下，會來研議部分路段放寬並增設停車格，來紓解市區的停車需求，後續分局也會針對報廢車輛或者長年沒有使用的車輛加強取締跟告發，讓整個交通都能更順暢。

停車格 瑞芳 車位

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