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山佳河濱籃球場多處「膨拱」 換新裝改善安全及舒適度

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
山佳籃球場改善後，平整的地坪讓球友可安心從事籃球運動。圖／新北高灘處提供
山佳籃球場改善後，平整的地坪讓球友可安心從事籃球運動。圖／新北高灘處提供

新北眾多高灘地有不少運動場是民眾最愛，但受氣候地理影響，常有損毀情形，其中樹林山佳籃球場就有大片鋪面破損、斑駁及裂縫，恐有安全疑慮。新北高灘處回應，已於今年度預算中編列鋪面改善所需經費，改善後已於3月初開放，未來也會逐步評估其他破損嚴重的場地。

新北河濱公園籃球場是不少民眾運動好所在，但因屬河川行水區，長期受天候影響而出現球場受損。其中樹林山佳籃球場因位於民和排水溝旁，颱風或強降雨時溪水暴漲，樹枝及土石淹沒籃球場，導致表面壓克力塗層鋪面受損，民眾打球時相當不便。

高灘處長張修銘表示，新北河濱公園面積約1382公頃，因地理位置受日曬、雨淋、積淹水等氣候影響，常有設施損毀情形，去年底開始更新山佳籃球場鋪面，改為混凝土材質，除了提高承受使用外，也能抵禦極端氣候的影響，降低維護頻率。未來也會逐步評估改善其他易積淹水且破損嚴重的場地，提升整體河濱公園運動品質。

民眾表示，每周固定兩日組隊來山佳籃球場打球，原本的地坪有多處的裂痕及修補痕跡，雖不至於到無法打球，但過程就是不太舒適，近期改善地坪後，色彩不像以前那麼鮮豔，但使用上更加平整及安全。

張修銘補充，樹林環保河濱公園腹地廣大且景色優美，另外還有沐心池及山佳荷花池清幽寧靜，而山佳越野遙控賽車場自開放後也吸引不少外地民眾前來享受飆速，現在籃球場整修開放後，整個園區有更好運動及休閒場所。

山佳籃球場改善地坪後，雖然色彩不像以前那麼鮮豔，但使用上更加平整及安全。圖／新北高灘處提供
山佳籃球場改善地坪後，雖然色彩不像以前那麼鮮豔，但使用上更加平整及安全。圖／新北高灘處提供
山佳籃球場原地坪常受風雨侵蝕造成損壞，多處龜裂、斑駁已影響安全。圖／新北高灘處提供
山佳籃球場原地坪常受風雨侵蝕造成損壞，多處龜裂、斑駁已影響安全。圖／新北高灘處提供
山佳籃球場原地坪受風雨侵蝕，多處龜裂、斑駁已影響安全。圖／新北高灘處提供
山佳籃球場原地坪受風雨侵蝕，多處龜裂、斑駁已影響安全。圖／新北高灘處提供
山佳籃球場改善後，平整的地坪讓球友可安心從事籃球運動。圖／新北高灘處提供
山佳籃球場改善後，平整的地坪讓球友可安心從事籃球運動。圖／新北高灘處提供
山佳籃球場改善後，混凝土材質讓球友運動更安全。圖／新北高灘處提供
山佳籃球場改善後，混凝土材質讓球友運動更安全。圖／新北高灘處提供

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