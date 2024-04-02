山佳河濱籃球場多處「膨拱」 換新裝改善安全及舒適度

新北眾多高灘地有不少運動場是民眾最愛，但受氣候地理影響，常有損毀情形，其中樹林山佳籃球場就有大片鋪面破損、斑駁及裂縫，恐有安全疑慮。新北高灘處回應，已於今年度預算中編列鋪面改善所需經費，改善後已於3月初開放，未來也會逐步評估其他破損嚴重的場地。

新北河濱公園籃球場是不少民眾運動好所在，但因屬河川行水區，長期受天候影響而出現球場受損。其中樹林山佳籃球場因位於民和排水溝旁，颱風或強降雨時溪水暴漲，樹枝及土石淹沒籃球場，導致表面壓克力塗層鋪面受損，民眾打球時相當不便。

高灘處長張修銘表示，新北河濱公園面積約1382公頃，因地理位置受日曬、雨淋、積淹水等氣候影響，常有設施損毀情形，去年底開始更新山佳籃球場鋪面，改為混凝土材質，除了提高承受使用外，也能抵禦極端氣候的影響，降低維護頻率。未來也會逐步評估改善其他易積淹水且破損嚴重的場地，提升整體河濱公園運動品質。

民眾表示，每周固定兩日組隊來山佳籃球場打球，原本的地坪有多處的裂痕及修補痕跡，雖不至於到無法打球，但過程就是不太舒適，近期改善地坪後，色彩不像以前那麼鮮豔，但使用上更加平整及安全。