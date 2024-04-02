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新北中和運動中心導入VR 4/4至4/10全館免費體驗

中央社／ 新北2日電

新北中和國民運動中心4日將重新開幕，全新建置夜光羽球場、綠能健身器材，民眾使用跑步機可將動能轉化成電能，另數位科技運動區導入VR設備，全館4日至10日試營運免費。

新北市政府體育局今天透過新聞稿表示，中和國民運動中心於民國103年啟用，去年經市府ROT重新招商，由建中工程股份有限公司接手營運，封館5個月全面整修，更新電力、空調及運動器材設施等硬體設備，規劃體適能中心，包含跑步機、飛輪機、三合一有氧訓練機等多種綠能健身器材，民眾使用器材跑步或健身，可將動能轉化成電能即時供應其他電器，達到節能效果。

另外，4樓綜合球場除了提供籃球、羽球、排球使用，更導入國外盛行的運動模式，建置4面夜光羽球場，在正式營運後以活動租借或定期開放方式辦理。

中和運動中心執行長錢乙愷說，體適能中心館內除了全面更新綠能設備器材，也擴大專門給女性運動的區域；在游泳池2樓打造親子共融專區，設有新現代五項平衡板、運動地墊及親子共讀區，並建置兒童體能教室；另外在B1數位科技運動區，設立新現代5項運動練習場，導入虛擬實境（VR）設備，可在虛擬世界進行各種運動。

此外，中庭及戶外廣場打造簡約時尚的運動氛圍，新設運動創客基地，結合中心資源，提供運動新創企業進駐，協助運動產業發展，正式營運後將做為藝文展覽空間或創客基地新品展示展覽使用。

體育局表示，中和運動中心4日至10日試營運，每天上午11時至晚間8時全館免費體驗，場地登記將於3日下午2時開放電話預約（02-2242-9222），4日上午11時起開放現場預約，另有每天免費體驗課程在4日上午11時開放現場登記。

體育局說，民眾如果在現場註冊中和運動中心APP或報名正式課程，就有機會獲得單次入場券、課程體驗券（限量200份）等禮物，送完為止。相關活動訊息請洽詢中和運動中心官網、或追蹤臉書粉絲專頁「新北市中和國民運動中心」「新北運動聚點」。

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