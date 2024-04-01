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全台管轄最多站 瑞芳火車站新任站長任重道遠
瑞芳火車站已經是台鐵公司重要的站點之一，其支線平溪線和深澳線，旅運量更是居高不下，肩負著地區觀光的重要站點，今(1)日進行新卸任站長交接，擔任瑞芳站站長，更是全台管轄最多達十站的站長，新任站長呂建輝任重道遠，期許自己能將瑞芳站旅運做好，讓民眾出入更放心安全。
今(1)日台鐵公司瑞芳火車站進行新站長的交接儀式，這也是台鐵公司化後的站長交接，原隸屬於宜蘭運務段的瑞芳站，也回歸到台北運務段，而瑞芳站站長，不僅僅是瑞芳站，還包括平溪線，深澳線在內共十個站，都是瑞芳站所管轄，因此，新任站長任重道遠，期許接任後一切順利進行。
新任站長呂建輝是從七堵站調任過來，呂建輝表示，隨著瑞芳站的前後站要進行站體拉皮作業，屆時旅運動線也會有所改變，經過三年的黑暗期，相信瑞芳站會有嶄新的面貌和大眾見面，屆時還盼地方能夠見諒。
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