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首批苗栽到！ 金山美人山下農友彎腰種甘藷

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
首批甘藷苗栽到金山，農民在六股平原上、美人山下辛勤彎腰種植的景象，也充分的展現了六股農村的風光明媚。圖／紅樹林有線電視提供
首批甘藷苗栽到金山，農民在六股平原上、美人山下辛勤彎腰種植的景象，也充分的展現了六股農村的風光明媚。圖／紅樹林有線電視提供

金山甘藷香甜鬆綿不軟爛深受民眾喜愛，近來首批甘藷苗栽到金山，加上氣溫溫暖正好適合種植，現在六股平原上已經可以見到甘藷農開始種植甘藷的身影，恰好一旁就是美人山，農民在六股平原上、美人山下辛勤彎腰種植的景象，也充分的展現了六股農村的風光明媚。

六股甘藷農說，今年3月底首批苗栽就到貨，好天氣種下八千株，剛好碰上週末的雨勢，為剛種下需要滋潤的甘藷苗帶來充足水分，也為今年的甘藷季帶來好的開端。

而除了種植甘藷的老農們是固定班底，年年都有新血加入種植甘藷的行列，就有今年第一年返鄉號召重新種植甘藷的年輕人說，種植甘藷的農民趨於老化，為了要為老化的農業人口注入新血，今年也重啟了家鄉已經有幾年沒有種甘藷的田地，目標種下兩萬藤的甘藷苗，發展金山特產，也要活化土地。

六股里長鐘鼎平表示，金山種植甘藷的季節在首批甘藷苗的到貨宣告開跑，為此也走訪各田區關心種植狀況，與農友一起許下蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳的生生不息，接下來耐心等候120天的生長期就可以採收，預計在今年八月迎來大豐收的金山甘藷季。

氣溫 老化 農民 金山

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