烏來防枯水期無水可用 簡水系統增取水口及儲水桶

新北地形豐富，有平地都會區亦有山區，其中幾乎全區都地勢高的烏來區，仍有許多區域是自來水管線無法到達之處，民眾用水相當不便。新北水利局表示，去年補助烏來公所約175萬元經費，新增取水口、儲水桶及管線等，能有效汲取水源及儲備用水，今年2月完工共371戶受益。

烏來仍有不少區無自來水，居民一直以來只能仰賴山泉水，但受極端氣候影響，原有水源因滲透地面流失、河床堆積等問題導致水源水量不足，到了夏季枯水期，便面臨水源不足的窘境，為改善當地用水問題，烏來區公所時常需要尋覓更豐沛的水源，居民也飽受缺水之苦。

水利局說明，為解決該問題，去年補助烏來區公所約175萬元經費，改善烏來里既有簡易自來水系統水源水量不足及蓄水池、管線老舊等問題。這次工程除了新增2處取水口，還增設了5座10噸的不鏽鋼儲水桶，另外新設800公尺的管線亦採用抗壓、耐震及韌性佳的HDPE水管，這些設施能有效汲取水源，儲備用水因應水量短少的情況，設施已在今年2月底完工，當地371戶居民可受益。

烏來里長林春雄表示，最近老天都不下雨，真的很令人擔憂，這次工程找到新的水源，比之前從山壁滲出來的水源豐沛很多，相關設備如今除更新，也設了更多儲水桶，居民用水需求可以得到舒緩。