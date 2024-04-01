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烏來防枯水期無水可用 簡水系統增取水口及儲水桶

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
瀑布公園旁2座蓄水塔，讓瀑布社區及野要街居民用水更穩定。圖／新北水利局提供
瀑布公園旁2座蓄水塔，讓瀑布社區及野要街居民用水更穩定。圖／新北水利局提供

新北地形豐富，有平地都會區亦有山區，其中幾乎全區都地勢高的烏來區，仍有許多區域是自來水管線無法到達之處，民眾用水相當不便。新北水利局表示，去年補助烏來公所約175萬元經費，新增取水口、儲水桶及管線等，能有效汲取水源及儲備用水，今年2月完工共371戶受益。

烏來仍有不少區無自來水，居民一直以來只能仰賴山泉水，但受極端氣候影響，原有水源因滲透地面流失、河床堆積等問題導致水源水量不足，到了夏季枯水期，便面臨水源不足的窘境，為改善當地用水問題，烏來區公所時常需要尋覓更豐沛的水源，居民也飽受缺水之苦。

水利局說明，為解決該問題，去年補助烏來區公所約175萬元經費，改善烏來里既有簡易自來水系統水源水量不足及蓄水池、管線老舊等問題。這次工程除了新增2處取水口，還增設了5座10噸的不鏽鋼儲水桶，另外新設800公尺的管線亦採用抗壓、耐震及韌性佳的HDPE水管，這些設施能有效汲取水源，儲備用水因應水量短少的情況，設施已在今年2月底完工，當地371戶居民可受益。

烏來里長林春雄表示，最近老天都不下雨，真的很令人擔憂，這次工程找到新的水源，比之前從山壁滲出來的水源豐沛很多，相關設備如今除更新，也設了更多儲水桶，居民用水需求可以得到舒緩。

水利局長宋德仁表示，新北幅員遼闊且城鄉地理環境迥異，對於目前因地理環境等各種因素仍無法使用自來水的居民，市府每年均編列約5000萬的經費，致力於簡易自來水系統的布建；去年度補助平溪、貢寮、雙溪、坪林、烏來、三峽、石門等地共25案，受益戶總計932戶。

運動場後方新增設的2座10噸蓄水塔。圖／新北水利局提供
運動場後方新增設的2座10噸蓄水塔。圖／新北水利局提供
運動場後方新增蓄水塔有助於儲備用水，烏來代表沈常福（右）、烏來里長林春雄（左）也到場關心。圖／新北水利局提供
運動場後方新增蓄水塔有助於儲備用水，烏來代表沈常福（右）、烏來里長林春雄（左）也到場關心。圖／新北水利局提供
瀑布公園旁既有蓄水池整修完成，供給烏來部落居民用水無虞。圖／新北水利局提供
瀑布公園旁既有蓄水池整修完成，供給烏來部落居民用水無虞。圖／新北水利局提供
野要街新設1座10噸蓄水塔，專供烏來里11至12鄰居民使用。圖／新北水利局提供
野要街新設1座10噸蓄水塔，專供烏來里11至12鄰居民使用。圖／新北水利局提供

新北 水利局 烏來

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