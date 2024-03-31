三峽人口成長致資收量暴增 清潔隊及資收站已不敷使用

新北新興地區清潔隊及資收站不敷使用，像三峽北大特區人口持續進駐，資源回收量也暴增。環保局回應，早期需求沒有這麼高，隨地方發展也持續檢視各區，其中鶯歌已改善完畢，三峽也正在清潔隊既設資收場改善工程，預計8月底完工；另外，深坑區清潔隊既設資收場改善工程正招標中。

新北發展的早，不少地區都設有清潔隊及資源回收站，但是有些新興地區卻已經不敷使用，像三峽北大特區、鶯歌、深坑等地近期有眾多人口持續進駐，資源回收量也增加，使用空間已經不足。

環保局回應，早期需求沒有這麼高，隨地方發展，也持續檢視各區情況，像三峽這幾年這幾年資收量大幅成長，從2019年203萬4870公斤到2023年256萬1870公斤，成長率25.9%。

廢棄物處理規畫科長李勇敏說明，現有三峽清潔隊廳舍應該是20多年前還未升格前蓋的，這幾年隨著資源回收政策、隨袋徵收政策等，資收物是有增加，再加上三峽人口也不斷成長，所以區隊也反映資收空間不足。

李勇敏指出，現在規畫在既有設施內增加廳舍，辦理「清潔隊既設資源回收貯存場改善工程」，會再建造鋼構工程的三層樓建築。工程已在去年10月開工，目前正在基礎工程階段，預計8月底完工。

李勇敏提到，這幾年也持續檢視各行政區資源回收需求，除五股夏綠地整個改造外，鶯歌區資收空間也已經完成改善，另外還有深坑區清潔隊既設資源回收貯存場改善工程也正在招標中。其他行政區因早期就發展，空間目前符合需求，不過也會持續檢視相關使用情況。