快訊

寶林饒河店個案 王必勝公布米酵菌酸檢驗結果 籲不要恐慌

總質詢開天窗背後 民進黨設內規減半質詢時間 立委也無奈

華爾街日報專訪張忠謀 自曝：中年創業祕辛與優勢

深坑輕軌最新進度 「S2站」離北市信義區12分鐘 中央核定後6年完工

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北深坑輕軌S3站透過北側現有中正橋到深坑老街，步行距離100公尺，便利遊客抵達。圖為深坑老街。圖／聯合報系資料照片
新北深坑輕軌S3站透過北側現有中正橋到深坑老街，步行距離100公尺，便利遊客抵達。圖為深坑老街。圖／聯合報系資料照片

新北深坑輕軌持續規畫中，市府正依審查意見修正報告書，預計5月底再提報中央審議。路線長度約5.8公里，未來通車後可讓雙北交通更方便往返木柵區、深坑區、石碇區，其中S2站距離台北市信義區車程僅12分，預計會吸引北市觀光客。捷運局將在4月13日、17日辦深坑輕軌可行性研究地方說明會。預計5月底提報審議，預計綜合規畫作業獲行政院核定後6年完工。

行政院今年1月31日函覆審查意見，新北捷運局預計5月底完成修正並再提報審議。目前規畫路線全長5.81公里，其中包括高架段5.53公里，共3個車站（S1、S2、S4）；平面段0.28公里，共2個車站（S3、S5），總經費117.08億元。

新北捷運局表示，本計畫為北市木柵動物園至深坑地區的輕軌路線，路線沿新光路臨景美溪側的人行道旁，布設以避免與文湖線高架橋衝突。路線往東跨景美溪後南轉沿木柵路中央布設，路線經過國道3號木柵交流道後，沿文山路中央、農業區整體開發新設道路續往東行，通過喜樂橋跨越景美溪後，終點至法務部贓物庫東側農業區。

其中S1站與文湖線動物園站為連通道轉乘，可藉此轉乘環狀線，無需透過街面轉乘；S2本區距台北市信義區車程僅12分，另周邊有東南科大、CIA科學園區等科技廠聚集，服務就學就業與觀光住宿旅次。

至於S3站透過北側現有中正橋到深坑老街，步行距離100公尺，便利遊客抵達；S4深坑安居社會住宅興辦事業計畫，預計今年第4季辦理社宅新建統包工程招決標作業。

捷運局表示，深坑輕軌可行性研究計畫前於2022年1月24日開地方說明會，地方意見原則支持目前路線規畫，希望盡快推動，目前正依審查意見修正報告書中，預計5月底再提報審議，可行性研究核定後，接續辦理綜合規畫作業，「預計獲行政院核定後6年完工」。

深坑輕軌目前規畫路線全長5.81公里，其中包括高架段5.53公里，共3個車站，總經費117.08億元。圖/新北捷運局提供
深坑輕軌目前規畫路線全長5.81公里，其中包括高架段5.53公里，共3個車站，總經費117.08億元。圖/新北捷運局提供
S2本區距台北市信義區車程僅12分，另周邊有東南科大、CIA科學園區等科技廠聚集，服務就學就業與觀光住宿旅次。圖/新北捷運局提供
S2本區距台北市信義區車程僅12分，另周邊有東南科大、CIA科學園區等科技廠聚集，服務就學就業與觀光住宿旅次。圖/新北捷運局提供

捷運 深坑 輕軌

延伸閱讀

睽違12年再辦全中運 北市祭多項優惠 盧廣仲、陳忻玥開幕式表演

直擊畫面曝光！北市建物鋼梁突「軟腳」 樓板塌陷工人拔腿狂奔

打黑工出事？北市工安死者為失聯移工 警追2工人釐清案情

米酵菌酸食安恐慌 北市部分學校午餐4月不吃粿條

相關新聞

深坑輕軌最新進度 「S2站」離北市信義區12分鐘 中央核定後6年完工

新北深坑輕軌持續規畫中，市府正依審查意見修正報告書，預計5月底再提報中央審議。路線長度約5.8公里，未來通車後可讓雙北交...

中職開幕戰破2.8萬人進場創新高 李四川曝世壯運開幕式同場加演

台北大巨蛋昨天迎來首場中職開幕戰，吸引超過2.8萬人到場觀看，創下中職例行賽最高票房，昨天台北市副市長李四川也特地到場開...

新北10大易肇事路段 啟動改善工程

新北市去年車禍肇事死亡264人、受傷6萬2802人，比起前年死亡305人略減、受傷人數6萬1411人較多。前10大易肇事...

議員曝食安專線響1分鐘沒人接…北市：勿抹煞基層努力

寶林茶室疑食物中毒案，民進黨議員洪婉臻昨天質疑，市長蔣萬安是否淪為「蔣慢安」，因她前天早上打了台北市府的中毒通報專線電話...

一里一據點過時 新北里長怨830名老人只能設一關懷據點

衛生福利部推動一里一老人關懷據點，不過補助規定僵化，不分大小里一視同仁，三重有里長抱怨全里有830多名老人，卻僅大同市民...

睽違12年再辦全中運 北市祭多項優惠 盧廣仲、陳忻玥開幕式表演

北市睽違12年再度主辦全中運，將於4月20日於小巨蛋舉行開幕式，教育局今宣布，除了配合學校教育活動外更與Uber/ Ub...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。