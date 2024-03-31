深坑輕軌最新進度 「S2站」離北市信義區12分鐘 中央核定後6年完工
新北深坑輕軌持續規畫中，市府正依審查意見修正報告書，預計5月底再提報中央審議。路線長度約5.8公里，未來通車後可讓雙北交通更方便往返木柵區、深坑區、石碇區，其中S2站距離台北市信義區車程僅12分，預計會吸引北市觀光客。捷運局將在4月13日、17日辦深坑輕軌可行性研究地方說明會。預計5月底提報審議，預計綜合規畫作業獲行政院核定後6年完工。
行政院今年1月31日函覆審查意見，新北捷運局預計5月底完成修正並再提報審議。目前規畫路線全長5.81公里，其中包括高架段5.53公里，共3個車站（S1、S2、S4）；平面段0.28公里，共2個車站（S3、S5），總經費117.08億元。
新北捷運局表示，本計畫為北市木柵動物園至深坑地區的輕軌路線，路線沿新光路臨景美溪側的人行道旁，布設以避免與文湖線高架橋衝突。路線往東跨景美溪後南轉沿木柵路中央布設，路線經過國道3號木柵交流道後，沿文山路中央、農業區整體開發新設道路續往東行，通過喜樂橋跨越景美溪後，終點至法務部贓物庫東側農業區。
其中S1站與文湖線動物園站為連通道轉乘，可藉此轉乘環狀線，無需透過街面轉乘；S2本區距台北市信義區車程僅12分，另周邊有東南科大、CIA科學園區等科技廠聚集，服務就學就業與觀光住宿旅次。
至於S3站透過北側現有中正橋到深坑老街，步行距離100公尺，便利遊客抵達；S4深坑安居社會住宅興辦事業計畫，預計今年第4季辦理社宅新建統包工程招決標作業。
捷運局表示，深坑輕軌可行性研究計畫前於2022年1月24日開地方說明會，地方意見原則支持目前路線規畫，希望盡快推動，目前正依審查意見修正報告書中，預計5月底再提報審議，可行性研究核定後，接續辦理綜合規畫作業，「預計獲行政院核定後6年完工」。
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