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睽違12年再辦全中運 北市祭多項優惠 盧廣仲、陳忻玥開幕式表演
北市睽違12年再度主辦全中運，將於4月20日於小巨蛋舉行開幕式，教育局今宣布，除了配合學校教育活動外更與Uber/ Uber Eats合作祭出優惠。開幕式當天緊接著選手之夜，除了邀請台灣歌星、團體開場，明天中午12點開放民眾至KKTIX官網免費索票。
教育局說，開幕典禮後接著舉辦選手之夜，由黃豪平、焦凡凡、陳意涵等人擔任主持人，演唱歌手為五堅情、盧廣仲、陳忻玥、陳華。今天全中運更首創與Uber/ Uber Eats合作，賽會期間在場館輸入優惠序號「113全中運」訂餐可享2次8折優惠，單筆消費最高折抵100元；Uber於競賽場館範圍內，上、下車享5趟8折優惠，單趟最高折抵100元。
此外，今年全中運也結合「兒童月」活動，幼兒園、國小學生持「探索手冊」，至全中運競賽場館服務台蓋章集點，點數即可兌換限量獎品，包含鑰匙圈、馬克杯、熊讚娃娃等。北市教育局表示，同步推出熊讚小學堂，於線上和線下活動介紹全中運22個競賽種類，呼應108課綱核心素養之培養與實踐。
教育局表示，為鼓勵學生進場觀賽，響應淨零排碳政策，全國首創運動賽會無紙化數位集章活動，北市國、高中學生持數位學生證於場館入口處刷卡後，觀賽即可累計點數兌換獎品。
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