新北10大易肇事路段 啟動改善工程

新北市去年車禍肇事死亡264人、受傷6萬2802人，比起前年死亡305人略減、受傷人數6萬1411人較多。前10大易肇事路段包括板橋縣民大道、三重成功路、新莊中正路等，皆因車禍案件數、受傷人數較多而上榜，中和也有三處路口進入前10名。交通局表示，10大肇事路段已經會勘7處，4月底前改善作為會完工。

交通部路政及道安司主要以發生車禍件數等做為參考指標，列出新北市境內10大易肇事路口，其中板橋區民生路二段、縣民大道二段發生52件、受傷81人列為全市第一易肇事路口；其次為三重成功路、環河南路口；新莊中正路、中環路一段、中環路二段路口。

第四至六名則都在中和區，包括中山路二段、板南路路口；中和路、宜安路、景安路路口；中正路、板南路路口；第七至第十名則依序為新莊區中正路、思源路路口；板橋中山路二段、環河西路四段路口；新莊中正路、化成路路口；三重龍門路、環河北路、環河北路二段路口。總計去年前10名發生365件車禍。

市議員劉美芳表示，易肇事區域多集中在人口密集的行政區，交通局應密集檢討易肇事路口，提高改善行車動線的效率，可避免後續民眾在同樣的路段發生車禍。

市議員黃淑君說，觀察過往板橋最大肇事路口為文化與民權路口，改善後肇事率明顯降低，易肇事路口應該早點做，避免民眾因道路設計不周全而無辜受傷。除10大肇事路段外，相關易肇事路口也應滾動式檢討，例如行穿線退縮可避免公車死角撞傷行人，也盼市府能積極處置。

交通局對此表示，針對易肇事路段皆排入會勘項目中，10大肇事路段已經會勘7處，部分調整號誌秒數、標誌標線等設施提升行車安全。