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信義區老宅中將住過？居民盼留

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市信義區崇德街63巷15號有處年久失修的平房，在地居民翻文獻找到屋主是中華民國海軍陸戰隊第一任司令楊厚綵。記者邱書昱／攝影
台北市信義區崇德街63巷15號有處年久失修的平房，在地居民翻文獻找到屋主是中華民國海軍陸戰隊第一任司令楊厚綵。記者邱書昱／攝影

台北市信義區崇德街63巷15號有處年久失修的平房，當地居民從文獻發現，可能為中華民國海軍陸戰隊第一任司令楊厚綵的住所，應該保存紀念並挪為公共設施使用，因而提報文化景觀登錄。文化局表示，收到民眾申請書，待法定審查結果是否列冊。

信義區拐進崇德街小巷弄內，有一處紅漆斑駁的木門，圍牆不高，眺望能見到有座似宿舍的平房建築。居民喻姓男子調查，過去曾住著黃埔六期，畢業於德國陸軍工兵學校的楊厚綵中將。

喻男指出，楊厚綵曾為中央軍校教導總隊擔任工兵團長，參與南京保衛戰，抗戰勝利後，國防體制改組，海軍總司令貴永清將軍指派楊將軍成立陸戰隊大隊，任首任大隊長，民國39年來台後，奉調海軍總司令辦公室主任，現在的海軍陸戰隊隊歌即為楊將軍作詞。

他表示，楊厚綵眷舍閒置約三年，先前里長曾有意向陸軍承租，作為區民活動中心，但礙於整修經費需求超過里長的權限，因此作罷，國防部遂發包委商拆除。

他盼能藉由提報歷史建築，搭配參與式預算提案，先保留建築，再由市府與軍方協調租用或移撥，由教育局活化，委託民間幼教社團法人經辦「楊厚綵將軍紀念非營利幼兒園」，彌補信義區幼兒園量能不足問題。

文化局表示，在古蹟、紀念建築、史蹟等文化景觀登錄，會先收辦民眾申請書，若不是所有權人，則需要法定審查結果作為列冊與否的決定，若確定列冊，會書面通知提報者，進行後續文資審議，進入文資審議程序後，會有半年暫訂古蹟期，如不予列冊，也會書面通知。

歷史建築 海軍 陸戰隊

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