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捷運民汐線綜規 蔣萬安：下月送中央

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北報導
立委王鴻薇（右三）與台北市副議長葉林傳（右二）大同區聯合服務處昨開幕，宣示提案「捷運大同線」政見。圖／立委王鴻薇提供
立委王鴻薇（右三）與台北市副議長葉林傳（右二）大同區聯合服務處昨開幕，宣示提案「捷運大同線」政見。圖／立委王鴻薇提供

北市大稻埕等地區缺捷運路網，國民黨籍立委王鴻薇和北市副議長葉林傳昨表示要推「捷運大同線」，並增民族西路站、寧夏夜市站、大稻埕站；市長蔣萬安回應，大同區有兩條捷運路網，民生汐止線目前完成綜合規畫，預計4月初會提報中央，社子島輕軌預計明年開始計畫優先路線。

王鴻薇與葉林傳大同區聯合服務處昨開幕，副市長林奕華、交通局長謝銘鴻、捷運工程局長鄭德發、民政局長陳永德、環保局長徐世勳及國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人都到場，一起見證提案「捷運大同線」政見。

葉林傳說，大同區目前規畫中的路線，預定將增加民生汐止線、社子輕軌線，但落地設站僅增加大龍峒站、寧夏夜市站等，對改善區域交通效果有限，未來會與蔣市府、王鴻薇推增設民族西路站、寧夏夜市站和大稻埕站，發展改善交通。

王鴻薇也說，民生汐止線在區內目前僅規畫設置寧夏夜市站和雙連站，距離迪化街、碼頭區距離仍遠，大稻埕站設站完成後，更能方便旅客前往迪化街、大稻埕，增加觀光效益。

「相當好的政見，市府相當重視」林奕華表示，大同區從南到北的距離約3公里，建設捷運大同線形成區域捷運路網，依照捷運站出入流量計算，新增加點後，可預期增加旅客進入大同區。

鄭德發表示，市府在三月底已核定民生汐止線綜合規畫，準備送中央，核定後就能施作；民族西路是大路口，規畫設計會納入，最終也會將民汐線、社子輕軌串接，至於寧夏夜市站點及大稻埕站點，由於大稻埕尾端路廊狹小，預計將車站遷到重慶北路這端，同時把尾軌做好，待都市更新後能串接。

至於社子島輕軌推動，他說，社子島的都市計畫正在進行當中，不過路廊等已有雛形，明年捷運局就會開始進入優先路段的可行性計畫、環評等工作，畢竟相關作業期程長，在區段徵收之際時，也能趕緊施工，避免造成二次或多次施工狀況。

鄭德發強調，因應缺工、缺料，慢個幾年費用都可能上漲，評估衡量完財務負擔，「能做的趕快提前，早點做不會錯」。

夜市 大稻埕 捷運

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