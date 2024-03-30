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北大特區熱氣球明首度升空 開放40人高空鳥瞰三鶯美景
新北市三峽台北大學明將於校內舉辦第一屆「台北大學櫻花祭」活動。除廣邀民眾賞櫻、逛園遊會外，更將台東知名的「熱氣球嘉年華」引進校園，在熱氣球上俯瞰三鶯地區絕美視角，共賞在櫻花點綴下的心湖風光，限額40名。
台北大學校友總會榮譽理事長張平沼過往捐贈校方千餘株櫻花，在校內心湖畔種植一片櫻花林，成為知名賞櫻景點。現任理事長林錫埼舉辦賞櫻活動，將校園景色營造成北大亮點。結合企管系EMBA第七屆聯誼會所籌辦校內園遊會，師生、校友和周邊居民入校賞櫻花、逛攤位，共同促成第一屆「台北大學櫻花祭」活動。
林錫埼表示，台北大學每年櫻花一開，就有許多民眾前來賞花、攝影和野餐。正適合舉辦一場以賞櫻為主題的活動，更可藉此行銷台北大學校園特色。企管系EMBA第七屆聯誼會長呂淑珍說，明天園遊會規模超過80攤，除許多美食攤位外，還有北大校友企業產品銷售，例如母子鱷魚、大地酒店、米堤飯店、傑作陶藝、安永鮮物、一之軒、鼎王鍋具等。
為讓熱氣球也可以在台北大學升空，林錫埼出資規劃熱氣球升空活動，校友總會表示，台北大學三峽校區校地廣闊適合熱氣球施放。此次熱氣球採繫留體驗，用繩子固定升空範圍，以定點方式升降搭乘，在熱氣球上一眼飽覽校園景致。明開放40位民眾報名搭乘，每梯次搭載約4人、升空3至5分鐘，若明下雨天候不佳則活動取消。
北大校長李承嘉表示，台北大學和周邊居民、團體互動熱絡，成為全台第一個以大學為核心發展大學城，其中社會科學院USR計畫所舉辦的北大管樂節、玩具節等，以及海山學研究中心的三峽綠茶季已成在地盛事。今年首度舉辦櫻花祭這些活動都和在地結合，共同走向社區共榮、地方創生。
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