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板橋人行道改善 挨批「砍樹比賽」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市板橋區第一運動場周邊人行道樹木有腐朽、歪斜等狀況。記者張曼蘋／攝影
新北市板橋區第一運動場周邊人行道樹木有腐朽、歪斜等狀況。記者張曼蘋／攝影

新北板橋區第一運動場周邊人行道改善計畫，部分居民指控「像在辦砍樹比賽」。綠營議員說，市府至今沒有綠化執行計畫內容；藍營議員則說，支持市府做法，但要避免時常砍樹又種樹情況。城鄉局表示，均經專家審慎評估，也會重新規畫改善樹木生長空間。

該改善計畫原定移植15棵、移除25棵樹木。「刀下留樹！移植留生機！」台灣樹人會秘書長潘翰疆昨與數名民眾舉牌抗議，表示自本月18日市府執行砍樹後，已砍4棵，擴大樹木的遮蔽面積、增加綠化量、減緩都市熱島效應等聽起來很棒，但擴大種樹竟成擴大砍樹。

劉姓居民表示，贊成多種喬木，但若是要砍掉25棵40年以上老樹來換小樹苗，「有多少人可以再等個40年，等到這些樹木長大，才能享受到舒適涼風？」

深丘里長陳廉誠表示，運動場周邊行道樹除生長歪斜外，部分行道樹都已腐朽中空，且又緊鄰道路，隨時都有倒伏造成車輛及民眾安全及財產的公安問題，認同市府移除不良的喬木。

城鄉局表示，運動場現有周邊人行空間樹穴寬度不足1.5公尺，路樹生長環境不佳，且喬木緊鄰運動場建築物，受植物向光特性，生長歪斜、重心偏移，另人行步道高差過大、部分寬度狹小，無法提供友善的無障礙使用。

城鄉局表示，經調查全區共206棵喬木，專家現勘逐棵健康評估，原規畫保留166棵、移植40棵，其中15棵經評估樹況及結構良好，移植仍可存活，故將原地移植供人行道使用，另外25棵樹木腐朽、樹洞、歪斜、結構不佳，才予移除，並由景觀處在2月2日依規定進行審查作業程序。

市議員林國春表示，自己常接到陳情，路邊歪斜的樹木影響用路人，甚至未來颱風來，樹木恐會影響行車和路人的安全，因此贊成市府為了公共安全採取的方式，但也呼籲市府避免常砍樹又種樹，不僅浪費公帑、給民眾觀感也不好。

市議員黃淑君表示，當初在地方召開協調會時，市府就承諾會移植樹木，並由景觀處審核後，移除部分生長不良樹木，但如今卻發現大量樹木將被移除，調閱相關紀錄後發現，施工廠商僅提供樹木移除計畫書報備景觀處備查，沒經過實質審查，也沒有綠化執行的計畫內容，希望新北市政府應積極檢討。

「刀下留樹！移植留生機！」數名民眾舉牌抗議，要求留下運動場周邊路樹。記者張曼蘋／攝影
「刀下留樹！移植留生機！」數名民眾舉牌抗議，要求留下運動場周邊路樹。記者張曼蘋／攝影

人行道 行道樹 議員 路樹 運動

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