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快來淡水賞櫻花！北投子溪、天元宮浪漫吉野櫻正綻放

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡水北投子溪櫻花林生態步道的吉野櫻正盛開。圖／新北市景觀處提供
淡水北投子溪櫻花林生態步道的吉野櫻正盛開。圖／新北市景觀處提供

春季到來，也是吉野櫻的開花期，新北市景觀處推薦，民眾可到淡水的北投子溪櫻花林生態步道及天元宮賞吉野櫻，粉色花瓣綻放非常浪漫，也建議民眾搭乘大眾運輸前往，避免塞車之苦。

北投子溪櫻花林生態步道種植約100多株的粉紅色吉野櫻，花季約在3月中下旬開始，全長大約有3.5公里，花季期間的櫻花廊道相當令人驚艷，呈現粉色花海，是隱藏在市區中的花廊秘徑，吸引了周邊的住戶以及慕名而來的遊客。

如要搭車前往北投子溪，民眾可以搭乘淡水輕軌到淡金北新站下車，往北新路方向步行至福德宮，大約走路3分鐘，就可以到達福德宮旁的北投子溪櫻花林生態步道。

淡水天元宮的櫻花品種相當多樣，而三色櫻和吉野櫻為天元宮較有規模的櫻花林，三色櫻的花期已結束，吉野櫻則是自3月中下旬開始，天元宮吉野櫻花季相當受歡迎，許多遊客會特地在花季期間，邀約朋友及家人們前往欣賞整片的浪漫櫻色，沉浸在櫻花之美。

如要抵達天元宮賞櫻，可搭乘捷運至淡水站轉搭866、875、876、877號公車，另可於捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡金站，再轉搭866、875、876、877號公車，均可到達天元宮。

新北市景觀處長林俊德表示，想知道更多新北市各地的櫻花花況，可以瀏覽景觀處架設的「新北蒔花好綻-花見櫻花季」花況網站，或到FB搜尋「賞花快報」。

淡水天元宮吉野櫻正盛開。圖／新北市景觀處提供
淡水天元宮吉野櫻正盛開。圖／新北市景觀處提供

天元宮 櫻花季

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