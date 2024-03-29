快訊

受害人鬆口氣！寶林食安事件「遠百保單」可理賠 額度達數億

你有發現嗎？微軟前開發人員曝Windows「1臨時性功能」 過30年都沒更新

寶林未投保、營業場所資料不實2缺失 北市衛局重罰250萬元

罷侯第1階段提議連署破2.5萬份 完成率逾6成

中央社／ 新北29日電

新北罷侯自救會今天表示，罷免市長侯友宜的第一階段提議人，連署書突破2.5萬份，距達標的4萬份，完成率超過6成。30日將以車隊掃街、實體設站、郵寄等方式蒐集連署書。

罷免新北市長侯友宜團體「罷侯自救會」今天以新聞稿表示，自救會1月20日發起罷免以來，包括這兩天在板橋區、土城區舉辦的連署，至今共辦理20場實體活動。

自救會說，30日還將在北海岸地區，以車隊巡迴掃街收取連署，當天也將在萬里區、金山區、八里區設置實體連署站。

依選罷法，罷免分2階段徵求選民連署，通過後，再由選民投票決定罷免結果。第1階段為提議，提議人數應為原選舉區選舉人總數1%以上；罷侯自救會預估，需超過3.3萬份提議書，故目標為4萬份。

自救會領銜人郭嘉淇表示，至3月底已蒐集2.5萬份連署書，距離達標的4萬份，完成率為62%。成員都是市民與上班族，無專職人員，只能利用下班與假日辦實體連署，仍將持續，不因任何外力中止。

自救會說，罷免侯友宜的主張，除以往市府施政的疏失，侯友宜更於去年請假參選總統，棄市民不顧，甚至選後至今未進議會施政報告。

侯友宜 罷免

延伸閱讀

出席新北市忠烈祠春祭典禮 侯友宜：表達最高敬意

寶林茶室中毒案 侯友宜：查真相全力照顧受害家屬

布局2026？再度現身侯友宜座談會 黃國昌吐3字：新北是我責任區

影／寶林茶室案釀2死 侯友宜低調赴院探視 家屬拜託要真相

相關新聞

中華奧會小小英雄運動會5月登場 蔣萬安：想帶3寶參加

2024中華奧會第二屆小小英雄運動會將於5月11至12日在台北和平籃球館登場，今年新增擊劍、射擊、霹靂舞、拳擊、籃球等項...

預期清明掃墓車流增 蘆洲交通疏導措施看這裡

今年清明節連續假期將於下周四（4月5日）開始，預期各處公墓園區出現祭祖車潮，新北市蘆洲警方針對八里、五股公墓周邊道路，分...

別讓媽祖不高興！下月淡水福佑宮遶境 警邀宮廟陣頭簽自律公約

新北市淡水區福佑宮一年一度繞境祈福活動，將於下個月20日舉辦，為防止有人藉宗教盛會滋事。淡水警方邀集27個宮廟及陣頭，舉...

剴剴案未澆息熱情 台南社工：社會需要手電筒照亮角落

台南市社會局今天首度舉辦社工大會師，公私單位網絡300名社工師齊聚，市長黃偉哲出席表揚34名績優督導及社工，針對剴剴案兒...

板橋第一運動場路樹歪斜要移除 居民轟：辦砍樹比賽?

新北市板橋區第一運動場正進行周邊人行道等改善計畫，原定須移植15棵、移除25棵樹木，部分居民指控市府「像在辦砍樹比賽」，...

壽山路「林口一路煞車到新莊」惹民怨 議員陳世軒會勘速限放寬

連接林口與新莊的壽山路，由於山坡路段過往下坡路段發生數次死亡車禍，新北市府因此實施區間測速且限時速僅30公里，但遭民眾抱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。