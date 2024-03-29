北捷慶30歲 減碳王活動做公益

台北捷運公司今年歡度成立30周年，特地選在全台第一條捷運「木柵線」通車的3月28日，舉辦「誰是減碳王」活動，會員只要累積25萬公里捷運里程，就有機會抽中電子書閱讀器，北捷也會捐出1萬元做公益。

台北捷運公司總經理黃清信說，文湖線通車對於城市產生結構性變化，現在各條線路通車，已累積133億人次旅運量，北捷目前平均一年載運7億人次，使用7億度電，平均每人搭乘1趟捷運，耗費為1度電、碳排0.5公斤，換算平均搭乘8.3公里。

黃清信以汽車行駛8公里換算，使用為1公升汽油、碳排公斤數2公斤，因此搭乘捷運一趟，能夠省1公斤多的碳排，符合城市淨零碳排。

黃清信也說，除了減碳之外，北捷也推出「你捐里程我做公益」、「我的碳集卡」、「五線預測王」等活動，率先捐出1萬元給予「台東孩子的書屋」，民眾只要搭乘捷運累積25萬公里，北捷即加碼1萬元捐款金額。

同時，在3月29日到4月28日於中山捷運站的心中山線形公園舉辦「免廢市集」，包含減碳蔬食、二手親子用品、再生原料重製的文創商品等。