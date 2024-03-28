新北抽驗95件清明祭祀品 5件防腐劑超標、殺蟲劑殘留

清明節將至，新北衛生局抽驗祭祀食品，包括年糕、糖果、糕粿產品、潤餅皮、花生粉、生鮮蔬果、豆製品等共95件應景食品，有5件不合格，包含豆干、黑豆干、素雞、青蘋果及香菜，檢出防腐劑、殺菌劑及殺蟲劑超標或殘留。衛生局已命期下架回收，並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。

衛生局副局長林美娜說，此次抽驗有5件違規食品，3件為豆干、黑豆干及素雞等，檢出防腐劑苯甲酸或殺菌劑過氧化氫超標，苯甲酸雖可添加，但用量不得超過0.6g/kg，攝取過量可能會有胃痛、反胃或嘔吐等症狀；過氧化氫不得殘留在產品中，若食用高劑量過氧化氫可能會引起噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，涉違反食安法第18條規定，可處3萬以上至300萬以下罰鍰。

另外，美國青蘋果檢出農藥殘留殺蟲劑Propoxur安丹0.02ppm，標準為0.01ppm，以及香菜檢出殺草劑Linuron理有龍0.35ppm，標準為不得檢出，上述2件食品涉涉違反食安法第15條第1項第5款規定，可處新臺幣6萬以上2億以下罰鍰，衛生局已命其下架回收並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。

林美娜說，此次檢出農藥超標之殺蟲劑安丹對哺乳動物毒性低，人體可由尿液及糞便排出；殺草劑理有龍可透過皮膚及黏膜造成健康上的危害。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦呼籲，業者勿心存僥倖，應選擇信譽優良的供應商，並索取進貨憑證或檢驗合格證明，且使用食品添加物時亦應遵守食品添加物使用範圍及限量暨規格標準之規定。另提醒民眾在選購食品時應選擇具有良好信譽商家的產品，蔬果於食用前應確實清洗，有關蔬果選購及清洗原則可參考衛生局網站。