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碳關稅時代企業開始「碳焦慮」北市開輔導中心辦說明會
國際碳定價、碳關稅政策等將上路，許多出口歐盟、美國等企業，開始有「碳焦慮」，北市產發局為紓解工商企業出口的碳稅壓力，近期成立輔導服務中心，要讓企業了解歐盟碳邊境調整機制CBAM等資訊，3月29日起也將開辦三場次說明會，協助企業能解決未來碳關稅問題。
歐盟等國的碳關稅規範，未來將要求企業提供供應商的碳足跡盤查，進口歐盟產品也必須要有碳盤查清單。
北市產發局表示，市府將針對北市數百家工商業者，未來出口歐盟、美國等地會有碳關稅壓力，市府已成立輔導服務中心，服務企業廠商諮詢，近期也開辦系列課程，讓面臨出口碳關稅壓力的廠商，可以更詳細了解歐盟CBAM資訊。
為提升台北市企業碳管理意識，及應對碳外部約束措施量能，產業局3月29日、4月1日、4月2日邀請產學研界專家，在中山區、內科T.Hub及南軟育成中心等，辦理3場「北市淨零減碳趨勢暨企業碳管理推廣宣導說明會」，以強化北市企業優化能源使用及提高能源效益，培養企業建立碳管理意識、提升碳適應能力。
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