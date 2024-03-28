碳關稅時代企業開始「碳焦慮」北市開輔導中心辦說明會

為了要在災害來臨時，做好防災及應變準備，淡水區公所在公八防災公園辦理113年度防災公園收容安置演練，由於去年中華民國紅十字會在淡水沙崙成立備災中心，因此在這次的演練當中，區公所也邀請紅十字會的加入，提供災民收容所需要的援助物資人力，讓這場演練展現出淡水更厚實的防災資源。

2024-03-27 19:23