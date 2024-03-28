新北淡海智駕電巴計畫是全台首次測試雙車聯動技術，去年底結束為期2個月載客測試。新北交通局長鍾鳴時說，為讓智駕電巴能有效上路，新北2年前開始籌畫雙車聯動，與單車測試最大差別是車與車之間的資訊交換，昨天出爐的技術手冊將提供交通部參考。

新北交通局昨舉辦「淡海智駕電巴雙車聯動測試運行計畫成果暨新北市ITS未來發展方向說明會」，除提出智駕電巴雙車聯動計畫測試技術手冊外，也邀請國內外專家學者分享智慧運輸系統國際市場趨勢，作為借鏡。

鍾鳴時說，智駕電巴在新北測試多年，第一期針對單一車輛的安全、操控，已證明可行。不過智駕電巴要上路還欠缺環境因素及如何運作，新北2年前籌劃雙車聯動，跟單一車輛最大差別是車跟車之間可交換資訊，同時擴展測試範圍、增加停靠站及車輛數，時數也提高到25公里，運行時會依據安排路線，編組、解除車隊。

鍾說，台灣發展智駕電巴有一定軟實力，接下來看中央如何運用這些機制。另，交通局將續推動公共運輸智慧化、提升停車管理服務與精進交通控制系統，未來將運用AI、大數據及5G通訊等ITS技術整合相關資訊系統，建新北智慧運輸中心。

執行淡海智駕電巴廠商勤崴國際副總經理林映帆說，智駕車技術包含網路、車輛及軟硬體，是龐大產業鏈。