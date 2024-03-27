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柯文哲嗆失分後潑糞 蔣市府反嗆：先聞聞自己

中央社／ 台北27日電
台智光合約爭議延燒，引發前後任台北市長柯文哲（左）、蔣萬安互槓（右）。圖為兩人日前比鄰而坐，兩人主動談及台智光案，引發關注。圖／聯合報系資料照片
台智光合約爭議延燒，引發前後任台北市長柯文哲（左）、蔣萬安互槓（右）。圖為兩人日前比鄰而坐，兩人主動談及台智光案，引發關注。圖／聯合報系資料照片

前台北市長柯文哲針對台智光案表示，蔣萬安知道自己失分，就開始到處潑糞，想搞得大家一樣爛；蔣市府反嗆「先聞聞自己」，批柯文哲答非所問、閃躲問題。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利，施壓市警局依照民國106年與台灣智慧光網公司的協議費率，編列錄影監視系統專用網路傳輸服務費預算，日前經台北地檢署聲請羈押獲准，也讓台北市府自前市長郝龍斌時代與台通光電公司簽訂的合約爭議浮上檯面，並引發柯文哲與市長蔣萬安互槓。

柯文哲今表示，蔣萬安知道自己失分，就開始到處潑糞，想搞得大家一樣爛，建議蔣市府直接公布他當台北市長時的會議紀錄與公文。

北市府副發言人郭音蘭表示，蔣市府都是引用條文、拿出證據論證，「糞在哪裏？失分在哪裏？若有人感受到自己身上有味道，應該先聞聞自己，思考味道從哪裡來」。

郭音蘭表示，蔣萬安近日表達的內容分別是「全面檢視、該怎麼做就怎麼做 」、「我們的態度就是面對問題、解決問題」、「就事論事、把事情說明清楚」，如果這是潑糞，依照柯文哲的標準，他說「蔣萬安是笨還是幕僚懶」、「你今天就在東扯、西扯、鬼扯蛋」，豈不是更是潑糞。

郭音蘭表示，過去24小時內，北市府已3度追問，柯前市府簽訂的106年專案契約2M費率違背母約的問題，但柯文哲持續閃躲跳針、問A答B、答非所問，只好趕快說別人是潑糞，相信市民確實看得懂誰在潑糞。

至於柯文哲建議蔣市府公布會議紀錄，並稱「公布出來就好笑了」，對此，郭音蘭表示，市府已經看過議價過程的會議紀錄，一共只有「照案通過」四個字，反問柯文哲「覺得好笑嗎」。

柯文哲 潑糞 蔣萬安

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