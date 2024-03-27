快訊

敦品中學生集體鬧事！想「做1事」被阻狂怒吼、破壞 47警力急戒備

寶林茶室案2死「4人仍在ICU」 北市還原時序經過、病例徵狀一次看

寶林茶室案第二名66歲死者遺體暫冰存 檢察官相驗完畢明解剖

新北單身聯誼4月1日報名 修成正果直接錄取聯合婚禮

中央社／ 新北27日電

新北市民政局今年將推出8場單身聯誼活動，每場60人，4月1日開放線上報名，參加同場次單身聯誼並步入婚姻新人，免抽籤增額錄取新北市聯合婚禮。

民政局今天透過新聞稿，今年8場活動共規劃鶯歌趣玩手拉坯、烏來台車旅行、石門夏戀派對、三重眷村文青小旅、八里鐵馬追風、金山戲遊老街，全程免費。

民政局表示，首場主題「春日陶賞手拉坯之戀」，以鶯歌陶藝園區為背景，結合闖關與陶藝欣賞，邀請參加者共同完成手拉坯。第2場為「走眺烏來愛情來通關」，倆倆搭烏來台車，來趟悠遊輕旅行，透過互動遊戲，讓單身男女們分享彼此心情，找到心目中的另一半。

民政局告訴中央社記者，配對成功者可獲得束口背包、旅行化妝包等紀念品及連鎖咖啡店咖啡券，參加者也能獲得地方特色伴手禮。只要參加同場次單身聯誼並步入婚姻的新人，免抽籤即可增額錄取今年聯合婚禮。

民政局表示，第1場、第2場活動於4月1日上午9時至4月15日下午6時止，開放線上報名，以新北市民為優先正取，每場次限男女各30人，每人限參加1場，相關資訊可至「新北市政府民政局」網站查詢。

單身聯誼活動 烏來

延伸閱讀

寶林茶室案延燒釀2死 新北下令粿條業者暫停販售、抽驗原料成品

新北定向越野開放報名 四場都報名享專屬尋寶

新北娃娃機自治條例開罰64件 分享經驗讓桃園取經

國民黨新北市議會黨團訪立院 盼藍委助爭取預算

相關新聞

柯文哲嗆失分後潑糞 蔣市府反嗆：先聞聞自己

前台北市長柯文哲針對台智光案表示，蔣萬安知道自己失分，就開始到處潑糞，想搞得大家一樣爛；蔣市府反嗆「先聞聞自己」，批柯文...

禁議員索資？民眾黨怒轟蓋牌 蔣萬安回應了

北市警用監視器傳輸費爭議延燒，前市長柯文哲、現任市長蔣萬安開戰，因民眾黨立院黨團主任陳智菡多次秀出柯市府時期公文，引發蔣...

影／蔣萬安宣布正式啟動「創業家任意通」計畫

台北市政府下午舉辦創業新政記者會，由蔣萬安市長宣布正式啟動「創業家任意通」計畫，北市府透過與福岡、馬尼拉等城市的官方或第...

北市YouBike首度單日破20萬次租借 第3億次可獲2萬禮券

台北市今年2月28日實施YouBike前30分鐘免費政策，使用率逐漸攀升，3月22日單日租借次數飆升至20.7萬，首次突...

安坑輕軌連結觀光拯救運量 民代促市府規畫二叭子新步道

位於新北新店安坑地區的二叭子植物園成安坑輕軌中熱門景點，不過整體規畫尚待完善，民代呼籲要有更多元路線，方便民眾抵達並親近...

影／開車途中補充糖分被嗆投訴 公車駕駛暴怒開罵、民眾紛聲援

行駛於新北市北大特區與北市信義計畫區的939路線公車，前天下午陳姓駕駛因甲狀腺機能亢進症狀，行駛途中食用巧克力補充糖分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。