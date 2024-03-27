北市YouBike首度單日破20萬次租借 第3億次可獲2萬禮券

台北市今年2月28日實施YouBike前30分鐘免費政策，使用率逐漸攀升，3月22日單日租借次數飆升至20.7萬，首次突破單日20萬租借次數，預估本周累積總租借數可達3億次。北市交通局今表示，第3億次租借民眾可獲得超市禮券2萬元、前後2名則有超商禮券1000元。

交通局表示，台北市自2009年推出YouBike後，大幅提升民眾外出便利性，租借站數量迄今已建置1379站、車輛數達1萬9362輛，平均150至200公尺即有一站。

交通局指出，今年2月28日實施YouBike前30分鐘免費後，截至3月24日止，平均每日租借次數約15.4萬次，相較去年同期平均每日租借次數約12.6萬次，成長約20%，實施後全市站點平均見車率可維持90%以上。

交通局預估，本周總租借次數可能突破3億人次，第3億人次租借的民眾，可獲得微笑單車公司回饋全聯禮券2萬元、前後2名租借者也可獲得7-11禮券1000元。

北市交通局強調，持續監控各站的使用量及見車率，動態調整車輛調度，若個別站點有特殊尖離峰大量借還車特性，即個案檢討改善調度、調整配車或增柱改善。今年至今已增加48站YouBike站點、完成100站增柱作業、增加2800車，預計2026年全市站點達2000站、2萬7500車（含4500輛電動輔助自行車）。