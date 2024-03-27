台北捷運共5項工程興建進度曝光 這一期已達76.1%

台北市捷運局持續推動台北都會區捷運系統建設，至113年2月底，台北捷運萬大-中和-樹林線（第一期）、信義線東延段興建中工程進度為73.5%、76.1%，分別較上年同期增加8.6個百分點及6.2個百分點；112年底台北捷運系統土地開發核定基地計89處，其中已完工基地63處。

主計處統計，台北捷運系統計有萬大-中和-樹林線（第一期）、信義線東延段、萬大-中和-樹林線（第二期）、環狀線北環段及南環段、環狀線東環段等5項興建中工程，其中萬大-中和-樹林線（第一期）及信義線東延段等2項工程進度均已達預定進度，分別為73.5%及76.1%。

另外，環狀線北環段及南環段、萬大-中和-樹林線（第二期）等2項工程進度分別為33.0%及22.2%，至環狀線東環段工程則尚處細部設計階段。

捷運局利用捷運系統土地資源，依大眾捷運系統土地開發辦法辦理土地開發業務，截至112年底止計核定89處基地，其中63處已完工（取得使用執照），7處施工中（取得建造執照），4處設計中（簽訂投資契約書），9處徵求投資人前置作業中，6處進行用地取得作業中。