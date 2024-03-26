新北萬里加投溫泉公共浴室疑地層下陷 封閉修繕強化安全

新北市萬里區加投溫泉公共浴室，日據時代建造至今，歷史悠久，屬於海底溫泉，日前發現疑似有地層下陷，萬里區公所封閉浴室，請民眾勿前往。已邀請專業技師與工程廠商勘查，將於完成改善並確認無危險之虞，才會再行開放。

萬里區公所表示，加投溫泉公共浴室每天都有很多在地人、遊客前往，很受歡迎，上月底，有因民眾反映燈管、溫度顯示器不亮等問題，萬里區公所委託廠商勘查後另發現疑似有地層下陷。

區公所說，為確保泡湯安全，3月4日起封閉浴室，經找技師以透地雷達探測後，在男女湯室地底有土壤流失現象，公所再度現勘，商討後續改善辦法，決定繼續封閉。

區長黃雱勉指出，經專業技師檢視發現，有下陷致建築物傾斜情形，為瞭解確切原因，找出有效的改善方法，公所將再請新北市土木技師公會等相關專家進行專業的檢查評估，期望在安全的前提下，監早恢復提供民眾泡湯空間。另也提醒民眾封閉期間勿擅自進入使用，以維護自身安全。