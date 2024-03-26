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內政部都委會通過新店公設專通 公保地解編做467戶社宅

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
寶元路一段及二段東側約2.9公頃的學校用地（文小十），將透過公辦市地重畫方式開發。圖／新北城鄉局提供
寶元路一段及二段東側約2.9公頃的學校用地（文小十），將透過公辦市地重畫方式開發。圖／新北城鄉局提供

為解決長期的私有公保地問題，新北城鄉局通盤檢討各都計區，其中新店新店公設專通今日由內政部通過，當中2處機關用地將建社宅，預計可提供約1.12公頃土地，增添467戶社宅，讓在地有更多社福服務。

當在大規模都市規畫時，政府預算並沒有辦法一次性徵收所需私有地，就產出「公保地」問題，而長期的私有公保地也成問題。城鄉局近期持續辦理各都市計畫區的公設用地專案通盤檢討，其中新店公設專案通檢主要計畫於今日在內政部都市計畫委員會審議通過。

新北城鄉局局長黃國峰說明，這次新店公設專通共計檢討達4.4公頃土地，考慮到弱勢族群的居住需求，將2處機關用地變更為社福用地，包括位於永安街北側的天山公園及建國路東側的建國停車場，預計將提供約1.12公頃土地作為社宅基地，增添467戶社宅，為地方提供更多社福服務。

計畫審議科長許仁成指出，這次公設解編範圍，包括寶元路一段及二段東側約2.9公頃的學校用地（文小十），將透過公辦市地重畫方式開發，原公保地地主可領回55%可建築用地，並可開闢約1.27公頃綠地、道路及溝渠等公共設施，提升地區整體發展。

許仁成提到，為保障公保地上合法房屋權益，這次共畫設約0.3公頃再發展區，供地主未來開發利用；這次通過後將依部都委會決議辦理再公展，若無新增陳情案件則續辦理核定作業。

新店公設專通案都市計畫變更示意圖。圖／新北城鄉局提供
新店公設專通案都市計畫變更示意圖。圖／新北城鄉局提供

新北 社宅 都市計畫

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