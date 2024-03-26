中研院黑潮發電機今年台東測試 台船合作助布建

中研院正在研發製造100瓩（kW）洋流渦輪發電機，預計今年在台東外海下水測試。台灣國際造船股份有限公司（台船）與中央研究院簽署「海洋能技術發展應用合作備忘錄」，雙方合作希望能加速「黑潮發電」的海上測試與布建。

中研院院長廖俊智說，台灣東部的黑潮是全球第二大洋流，臨近海岸、流速強、穩定性高，可開發的海流能潛能相當可觀，不但全年都可發電，過程也不會排放溫室氣體或汙染物。台灣在過去十幾年投入研發海洋能發電技術，但在選址、海事工程、洋流發電機固定、電纜輸送等技術一直面對挑戰。

中央研究院正在研發製造100瓩洋流渦輪發電機，具抗腐蝕、抗壓能力，預計今年進行現地投放測試。廖俊智說，台船是我國最大的造船公司，希望透過台船的船舶製造與維修、支援離岸風電等海事工程技術，加速推動我國海洋能源研發。

台船董事長鄭文隆表示，台船在推動海洋能源技術承擔不可或缺的角色，中研院「黑潮發電技術」已有初步進展，台船能為海洋能源技術提供穩固基礎。結合中研院的海洋能研究能量，及台船在海事工程的優勢，雙方能在更多海洋課題上一起努力。