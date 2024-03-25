剴剴案檢討報告 新北社會局提5大精進作為

新北男童剴剴遭虐身亡，新北市社會局今天向衛福部提出檢討報告指出，新北市府與外界同感悲憤，理性檢視現行法令、改善制度漏洞是回應這份沉痛最負責任的態度，剴剴案經多次討論並邀請專家學者及相關人員檢視服務歷程，確認新北社會局社工皆依照現行中央法令與收出養辦法服務案家，但為精進及預防類似事件發生，社會局與專家學者提出五大面向策進作為，盼能維護兒童照顧安全，避免憾事發生。

新北社會局說，其中第一面向為「改善現行收出養媒合機制」，社會局彙整第一線社工與基層實務工作者的意見，建議協助中央訂立全國一致的收出養機制與流程。報告也爭取等待收出養媒合過程，原照顧者可接受評估，納入持續照顧的服務體系，對於收出養流程中需全日托照顧的兒少，新北也將引入幼兒教保、幼兒專責醫師等專業人力，跨單位擬定照顧計畫，降低第一線社工服務壓力。

社會局強調，據現行法令，收出養的必要性評估是由衛福部許可的收出養媒合服務機構進行，若未來將該評估改由地方政府執行，衛福部須具體提供評估工具及相關配套措施支持第一線社工。

第二面向則是「加強收出養相關服務人員訓練」，社會局未來會在相關服務人員定期回訓中，強化對身心評估與傷勢辨識的訓練，收出養過程需全日托照顧的兒少，更依賴照顧者穩定正向服務，在每年的保母在職訓練中，社會局會加強保母正向互動、教養的訓練，若是取得保母執照卻一年沒有收托，在保母再次提供收托服務前，需額外強化回流訓練。

第三面向是「強化訪視機制」，為減輕第一線社工與居家托育中心訪視人員壓力，並且提升服務效率，除針對全日托待出養兒少，增加訪視頻率且落實不約訪的訪查，也會建立強化跨縣市與跨單位間通報及聯繫合作，建立特殊幼兒照顧共訪機制。

第四面向則是「建立完善跨網絡資源」，包括替代照顧服務引入醫療資源，以及推廣落實幼兒專責醫師制度，配套指引以及服務量能尚未確認前，新北會先就地方政府的衛生所或指定醫療院所，針對如剴剴這類出養過程中的全日托兒少，建立定期到院或是到宅的健康檢查，避免政策修正過程中的空窗期。

最後為「保母職能精進」，新北市社會局說，除現有的篩檢工具，讓保母能更精準的提供服務，也會鼓勵保母參與居托中心的協力圈活動，彼此支持並交流服務經驗，此外社會局也會辦理正念減壓課程，同時由家長推薦優質保母，引入第一線接受服務者的觀點，由社會局辦理表揚與獎勵。

社會局說，收出養媒合服務仰仗的就是權責分明的法律規範，期待中央地方能共同努力，新北不會放棄任何對話的機會，共同完善現行的收出養機制及兒少照顧網絡。