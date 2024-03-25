三峽行動治理聚焦防洪及納骨塔位 殯葬處下月會勘

新北持續各行政區持續行動治理座談，今下午除鶯歌外三峽也接力，會上聚焦里內大排水溝疏濬、排水系統改善、增設納骨塔櫃位等議題。水利局表示，已做公厝圳及桃子腳分線排水改善工程，也規畫三峽學勤路及樹林佳園路三段排水系統分洪工程；殯葬處也說，三峽生命紀念館新櫃位方案將於4月中會勘。

水利局表示，短期內已辦理公厝圳及桃子腳分線排水改善工程分流至三鶯二橋下方排水系統，並改善下游佳園路三段145巷流路不順問題，於今年3月完工；後續則將在佳園路三段145巷增設抽水機組，以加快排水能力，預計在4月底進場施工。另外還規畫三峽區學勤路及樹林區佳園路三段排水系統分洪工程，並向國土署爭取預算中。

殯葬處也說，針對增設三峽生命紀念館4樓至6樓新櫃位議題，現行三峽生命紀念館尚有951個櫃位，惟位置不符民眾期待，選用意願低，殯葬處將於4月中邀集公所及規畫單位會勘，並研擬4樓增設櫃位方案。

至於有里長提案修繕白雞商場公廁，交通局表示，將拆除既有公廁並於白雞停車場內合適空間增建新的公廁，現已完成初步規畫，預計可於今年6月底完工。另外，其它像是國光二期社宅5月完工，三峽河長福橋改建工程預計2026年完工。