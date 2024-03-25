基泰大直有望復工？基泰聲明：賠償已達市府解除列管標準

北市中山區大直街「基泰大直」建案，去年9月因開挖不慎，連續壁斷裂，導致鄰房下陷，25戶無家可虧、近百戶受損，建案也遭勒令停工，基泰建設今發布聲明表示，在與受災戶溝通下建案事故賠償已達市府解除列管標準，但因都更程序關係，短期內暫不復工，後續也會和願和解受災持續調解。

基泰表示，由福益營造公司承包的「基泰大直」建案事故發生後，經與市府協調，建案起造人基泰公司對外宣示負起所有責任，為加速後續理賠，基泰公司進行人事改組，由新任高階主管與團隊，全權處理中，目前25拆除戶重建案已依都更程序進行，因程序關係，短期內暫不施工，無外界抹黑基泰急於大直案復工情事。

基泰說，包含179戶鄰損受災戶與道明國際學校理賠，日前已與多位受災戶、學校達成和解，過程中雖遭部分人士抹黑、阻礙，但在公司與受災戶溝通，已達到巿府鄰損賠償解除列管標準，基於企業責任，以公會鑑定價的1.2倍做賠償基礎，爲受災戶爭取最大幫助。且里長舉辦說明會到賠償金的發放，全程透明。

基泰表示，市府因該案事故緊急支出，在各單位協助下，已完成多項給付，目前只剩少數項目待細項核對後，即可全部完成，對於不願和解受災戶，基泰公司予以尊重，將以提存賠償金的方式，與部分受災戶進行鄰損調解程序。

基泰也感謝市政府和大直里里長、各級民代在救災與賠償程序中的協助，以讓受災戶盡快恢復正常生活，日後在各方督導下，基泰公司基於社會責任，必致力與社會各界共創美好未來。另針對少數民代以不實言論攻訐企圖阻撓受災戶和解情事，基泰公司表示，將採法律途徑，以正視聽。