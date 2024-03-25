新莊中港河廊光雕展延長再加碼 明起連6天快閃活動
新北新莊的中港大排正展出河廊光雕展，廣受民眾好評，新北水利局日前延長展演至3月31日，另外也加碼與烘焙坊聯合舉辦快閃，民眾在光雕河廊拍照或錄影片上傳至個人社交網路平台，就可獲得堅果包及咖啡優惠。
水利局說明，中港大排河廊光雕展好評不斷，為歡慶參觀人次破18萬人，也與委外營運廠商獨咖啡自家烘焙坊聯合舉辦快閃活動，明起至3月底連6天，只要在光雕河廊拍照或錄影片上傳於FB、IG等個人社交網路平台，可於當日晚間6時至8時於獨咖啡領取一日堅果包，每日限量100包；美式、拿鐵咖啡外帶第二杯半價。
中港大排志工隊藍先生說，中港大排從一條不起眼的排水溝，經過河廊營造跟汙水由兩側箱涵截流的整治，加上休閒步道等完善休憩設施，已成為新莊的熱門景點，每年打造不同主題的光雕展，讓中港大排的參訪人氣達到最高點。今年分布在河廊的各主題燈區，一片片虛實相映的燈海映入眼簾，今年展出主題相當吸睛，值得現場親身體驗感受。
水利局長宋德仁表示，活動店家就在中港服務中心，位於新莊中原路與中華路二段交叉口，緊鄰中港大排，該空間是為活化空間並以中港大排中繼休憩站為主訴求，3年前經委外招商由獨咖啡自家烘焙坊取得經營，店內以文青懷舊簡約風，門面以深色舊窗鑲嵌進現代建築中，創造新舊世代的交錯感，簡單的舊屋頂輪廓設計，讓它成為中港大排最有溫度的指標建物。
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