新莊中港河廊光雕展延長再加碼 明起連6天快閃活動

新北新莊的中港大排正展出河廊光雕展，廣受民眾好評，新北水利局日前延長展演至3月31日，另外也加碼與烘焙坊聯合舉辦快閃，民眾在光雕河廊拍照或錄影片上傳至個人社交網路平台，就可獲得堅果包及咖啡優惠。

水利局說明，中港大排河廊光雕展好評不斷，為歡慶參觀人次破18萬人，也與委外營運廠商獨咖啡自家烘焙坊聯合舉辦快閃活動，明起至3月底連6天，只要在光雕河廊拍照或錄影片上傳於FB、IG等個人社交網路平台，可於當日晚間6時至8時於獨咖啡領取一日堅果包，每日限量100包；美式、拿鐵咖啡外帶第二杯半價。

中港大排志工隊藍先生說，中港大排從一條不起眼的排水溝，經過河廊營造跟汙水由兩側箱涵截流的整治，加上休閒步道等完善休憩設施，已成為新莊的熱門景點，每年打造不同主題的光雕展，讓中港大排的參訪人氣達到最高點。今年分布在河廊的各主題燈區，一片片虛實相映的燈海映入眼簾，今年展出主題相當吸睛，值得現場親身體驗感受。