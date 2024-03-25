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缺汙水管飄臭 新北84路外停車場補接

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北早期不少公有停車場沒做汙水接管，民眾反映夏天惡臭。交通局盤點全市84處停車場有接管需求，委託水利局施作汙水接管。圖／新北水利局提供
新北早期不少公有停車場沒做汙水接管，民眾反映夏天惡臭。交通局盤點全市84處停車場有接管需求，委託水利局施作汙水接管。圖／新北水利局提供

新北都會區發展早，許多路外停車場早期缺乏汙水接管，不時飄散惡臭，新北交通局盤點全市84處待改善的公有停車場，委託水利局施作汙水接管，預計有58處可在今年5月竣工。民代建議，不只停車場，其他公共空間的汙水管線也要趕緊補做，避免夏季帶來惡臭及病媒蚊風險。

新北不少公有停車場沒有汙水接管，有異味及環境汙染問題，加上水肥車進出，衍生民怨。交通局停車管理科盤點，未完成汙水接管的公有停車場以板橋、三重為大宗，板橋區88場中有13處、三重區68場中有12處，市府也因此盤點全新北停車場，配合水利局規畫幹管，共有84處路外停車場可望補做汙水接管。

停管科長蔡柏坤指出，因為早期沒有汙水管線可接，近年水利局有下水道工程，停車場接管配合意願高，未來就不用化糞池及抽水肥，不會再有味道，也改善衛生及汙水處理效率。

水利局說明，84處停車場中扣除15處未設置廁所，總計69處停車場受託辦理，其中11處停車場遭遇管線障礙，經與交通局協調，暫緩施作；未完成接管前，暫由停車場建築物自設汙水處理設備妥善處理汙水。

水利局表示，其餘58處停車場已全數接管完成，正辦理工程檢核查驗及收尾作業，全案工程5月竣工，工程經費約7000萬元。

市議員劉美芳表示，不只路外停車場有接管需求，其他公共空間、公寓大廈也要持續改善，棘手的經費問題，市府應向中央爭取，盡快完成接管工程，以免夏季帶來惡臭及病媒蚊。

市議員李倩萍指出，常接到民眾反映停車場飄臭味問題，即便打掃乾淨還是有異味，除了停車場，其他公共空間也要盡快推進，例如「十三行博物館廁所的味道就很驚人」，公部門接管率其實偏低，市府要有通盤考量，趕快加強規畫。

停車場 新北 水利局

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