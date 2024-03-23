長安機械停車場改建 侯友宜盼紓解蘆洲停車位需求

新北市長侯友宜今天上午主持蘆洲區長安機械停車場改建開工動土典禮，侯友宜表示，他上任以來新北市新建完成99座停車場，總共提供了1萬1465格汽車位、8170格機車位，今天在動工改建蘆洲區長安立體停車場，盼能紓解地區停車空間不足的問題，進而優化市民生活環境，帶動各區建設發展。

侯友宜指出，三重、蘆洲的建設發展緊密，與北市僅一河之隔，人口數逐年成長，市府積極興建停車場以解停車需求。今天動土改建的長安機械停車場，原為廣場用地，且受限於地目使用規定無法興建地上建築，因此只能設計為地下機械式停車場，但停車位不足，機械設備也因長年使用维修成本高，因此責成交通局、城鄉發展局透過跨局處合作，專案啟動都市計畫個案變更及立體停車場規劃，將改建為地上8層、地下1層的立體停車場，翻倍提供382格汽車位，以滿足地區停車需求。 新北市長侯友宜（右二）今天出席蘆洲區長安機械停車場改建開工動土典禮，盼能紓解停車空間不足問題。記者潘俊宏／攝影