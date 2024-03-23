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侯友宜陪種樹 學童挖土喊有趣

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
侯友宜（前左二）與文聖國小學童一起種植肖楠及原生台灣百合，為環境永續盡力。記者張曼蘋／攝影
侯友宜（前左二）與文聖國小學童一起種植肖楠及原生台灣百合，為環境永續盡力。記者張曼蘋／攝影

新北今年媒合遠東百貨認養板橋文聖國小校園植樹綠美化，板橋農會也贈苗響應計畫推動，共種40株肖楠及700株原生台灣百合。新北市長侯友宜表示，新北市每年約種4萬株喬木，目前已種到120萬株植物。今年預計與25所學校合作、2030可達100所學校。

侯友宜昨與100名文聖國小學童種植肖楠及原生台灣百合，共同為環境永續盡力。「從文聖國小開始。」侯友宜表示，新北市在推動淨零永續，特別結合ESG，企業責任跟公司治理來推動環境保護，新北市每年大概種4萬株的喬木，未來在整個植物造林會繼續推動，森林覆蓋率是六都第一名。

過程中，學童拿起鏟子挖土種植，紛紛笑說「好有趣！希望植物可以快快長大！」農業局表示，今年是文聖國小創校40周年，學童與市長侯友宜等人一同植樹，讓參與學童能從小學習植樹對環境的重要性，讓淨零永續觀念能向下扎根。

農業局表示，外界對植樹印象多為植樹節活動，但植樹是長期的，市府將持續媒合企業、都會型農會與學校合作校園植樹及綠美化認養，活化校園生態環境，也邀請各個企業、團體共同響應，透過公私協力都市造林讓新北成為永續宜居城市。

侯友宜 校園 綠美化

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