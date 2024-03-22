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華山汐止站在地服務18週年 邀獨居長輩慶生

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
華山基金會汐止站，在地服務18年，在江北市民活動中心舉辦感恩茶會，同時也為孤老們慶生。圖／觀天下有線電視提供
華山基金會汐止站，在地服務18年，在江北市民活動中心舉辦感恩茶會，同時也為孤老們慶生。圖／觀天下有線電視提供

華山基金會汐止站，在地服務18年，為了感謝愛心單位長期支持，今(22)日在江北市民活動中心舉辦感恩茶會，同時也為孤老們慶生，當天也邀請華山服務的20位長輩參加，里長謝祚敏更發動志工，準備美味佳餚一起共餐。

華山基金會汐止站18週年慶，除了感謝在地企業及愛心單位長期支持，一同守護這群老寶貝，當天安排汐止衛生所宣導健康餐盤、教導長輩預防失能遊戲，來維持長輩健康，另外，設有愛心義剪、量血壓等愛心服務站，同時也買了大蛋糕，為獨居長輩們慶生，當天包括汐止區長林慶豐、新北市議員張錦豪服務處及里長，和大家一起合唱生日快樂歌。

汐止區長林慶豐表示，很開心今天來參加華山基金會汐止站18週年感恩茶會，也非常謝謝江北里長及所有的志義工跟華山基金會一起關心汐止區的獨居長輩，讓善的循環能夠持續在汐止傳承下去，希望服務長輩不間斷，有下一個18年持續關心獨老。

江北里長謝祚敏說，很開心華山基金會汐止站的感恩茶會能夠再度到江北市民活動中心舉辦，也要感謝志工、義工的幫忙，從一大早就開始忙，為了今年的活動已經忙了兩天。

志工媽媽們一早忙著切菜、炒菜，準備了麵線、油飯、青菜還有滷肉滷豆干，提供豐盛愛心Buffet吃到飽，長輩們都吃的好開心。江北里出錢也出力，號召志工們烹煮美味佳餚熱情招待，華山基金會也頒發感謝狀表示感謝。

華山基金會汐止站長魏莛恩指出，感謝大家一起來見證華山在地服務18周年，更感謝江北里謝祚敏里長，號召社區義工大展廚藝，提供豐盛愛心Buffet吃到飽，汐止天使站在民國95年2月在地設站，每週固定一、三、五早上有訪視車隊，到獨居長者家中關懷，18年來服務超過上百位長輩，也期盼能號召更多民眾一起加入愛老人行列，以實際行動投入義工或支持常年到宅服務經費，用愛與關懷，守護老寶貝。

汐止 獨居 華山基金會 長輩

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