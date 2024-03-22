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100國小童種肖楠、台灣百合 侯友宜：新北是六都第一名

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
侯友宜今與文聖國小學童一起種植肖楠及原生台灣百合，共同為環境永續盡力。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今與文聖國小學童一起種植肖楠及原生台灣百合，共同為環境永續盡力。記者張曼蘋／攝影

新北市號召民間團體推動計畫型植樹，今年媒合遠東百貨認養板橋文聖國小校園植樹綠美化，板橋農會也辦理贈苗活動響應計畫推動，共種40株肖楠及700株原生台灣百合。新北市長侯友宜表示，新北市每年約種4萬株喬木，目前已種到120萬株植物，森林覆蓋率達76%，是六都第一名。今年預計與25所學校合作、2030可達100所學校。

侯友宜今與文聖國小學童一起種植肖楠及原生台灣百合，共同為環境永續盡力。「今天從文聖國小開始。」侯友宜表示，新北市在推動淨零永續，特別結合ESG，企業責任跟公司治理來推動環境保護，新北市每年大概種4萬株的喬木，未來在整個植物造林會繼續推動，森林覆蓋率是六都第一名。

遠東百貨總經理徐雪芳表示，遠東百貨未來將長期與新北市政府合作，於新北市各校園植樹及綠美化共同執力，第一年與新北文聖國小合作種植40棵肖楠與700株原生台灣百合，落實企業ESG責任，響應都市造林淨零永續。板橋區農會也贈送千餘株苗木，讓民眾能將苗木帶回家，藉此響應都市植樹。

過程中，學童認真拿起鏟子挖土種植，紛紛笑說「好有趣！希望植物可以快快長大！」農業局表示，今年是文聖國小創校40周年，100名學童與市長侯友宜等人一同植樹，讓參與學童能從小學習植樹對環境的重要性，讓淨零永續觀念能向下扎根，今年預計與25所學校合作，2030年將推動100所學校。

農業局表示，新北市推動「農業健康市/式」政策，透過計畫型植樹，促進環境生態健康，讓農業永續經營，符合聯合國SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）。市府將持續媒合企業、都會型農會與學校合作校園植樹及綠美化認養，再活化校園生態環境，也邀請各個企業、團體共同響應，透過公私協力都市造林讓新北成為永續宜居城市，達到淨零永續目標。

新北市號召民間團體推動計畫型植樹，今年媒合遠東百貨認養板橋文聖國小校園植樹綠美化，板橋農會也辦理贈苗活動響應計畫推動。記者張曼蘋／攝影
新北市號召民間團體推動計畫型植樹，今年媒合遠東百貨認養板橋文聖國小校園植樹綠美化，板橋農會也辦理贈苗活動響應計畫推動。記者張曼蘋／攝影
學童認真拿起鏟子挖土種植，紛紛笑說「好有趣！希望植物可以快快長大！」記者張曼蘋／攝影
學童認真拿起鏟子挖土種植，紛紛笑說「好有趣！希望植物可以快快長大！」記者張曼蘋／攝影
侯友宜今與文聖國小學童一起種植原生台灣百合。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今與文聖國小學童一起種植原生台灣百合。記者張曼蘋／攝影
新北市每年約種4萬株喬木，目前已種到120萬株植物，今年媒合遠東百貨認養板橋文聖國小校園植樹綠美化。記者張曼蘋／攝影
新北市每年約種4萬株喬木，目前已種到120萬株植物，今年媒合遠東百貨認養板橋文聖國小校園植樹綠美化。記者張曼蘋／攝影

侯友宜 小學 新北 校園 綠美化

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