腦麻參選人權益 北市邀專家討論

2024立委選舉期間，台北市第一選區（士林、北投）立委候選人賴宗育因罹患重度腦性麻痺患，要求延長政見發表時間，卻遭北市選委會拒絕。賴事後向社會局遞交陳情書，希望選委會遵守身心障礙權利公約；北市社會局昨回應，會邀選委會和專家學者討論促進身障者參選環境。

台北市身心障礙者權益保障推動小組舉行第5屆第5次會議，討論「賴宗育政見發表受限案」。賴宗育表示，2020年、2024年參選立委，由於有語言障礙與肢體障礙，語速不到一般人的2分之1，且口齒不清，需要經過特殊訓練的口語翻譯。

一般候選人在政見發表會「15分鐘的發言量」，若賴宗育搭配口譯，至少需要3倍時間才能完整表達。2020年爭取政見發表時間延長5分鐘，但今年選舉時，北市選委會拒絕以行政裁量調整政見發表時間，堅持「既然有科技輔具，就不應與其他候選人有差別待遇」。

「北市選委會思維僵化、退步」，他還舉例，障礙考生以電腦應試作答，同時延長考試時間，這是台灣行之有年的身心障礙者保障措施，難道政見發表不該比照辦理嗎？

北市社會局身障科長曾春暉回應，社會局已開身心障礙者權益保障推動小組大會，會中也有不少共識，未來將定時邀集選委會和專家學者，討論身障者參與選舉的程序，提供更好、更無障礙的環境。

曾春暉表示，委員肯定選委會願意提供合理的調整措施，選委會有公平公正的考量且前例少，此舉已突破傳統選舉的配置，但當事人並不滿意，未來措施是否可以更加彈性，仍要請專家學者給意見，社會局提供討論平台和意見蒐集，採用與否則回歸選委會。