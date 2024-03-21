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助慢飛天使成長 新北議員攜手社福團體辦親職工坊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員張維倩攜手社福團體，舉辦為期2個月的天使樂園親職工作坊，針對2至6歲領有身心障礙證明、發展遲緩的兒童及主要照顧者，參與幼兒體操及體適能活動。圖／張維倩提供
新北市議員張維倩攜手社福團體，舉辦為期2個月的天使樂園親職工作坊，針對2至6歲領有身心障礙證明、發展遲緩的兒童及主要照顧者，參與幼兒體操及體適能活動。圖／張維倩提供

發展遲緩兒童成長過程中，外出機會不多，新北市議員張維倩攜手社福團體，舉辦為期2個月的天使樂園親職工作坊，針對2至6歲領有身心障礙證明、發展遲緩的兒童及主要照顧者，參與幼兒體操及體適能活動，讓發展遲緩及身心障礙的孩子提升全身肢體運用，也培養主要照顧者對於兒童發展的概念及正向親職技巧。

新北市截至2023年為止，估計有5739名發展遲緩兒童，社團法人台灣遲緩兒天使樂園協會理事長陳金寶表示，發展遲緩兒童成長過程因為障礙因素，鮮少有外出參加活動的機會，且對家長而言，如何照顧好孩子並且使其能夠外出參與課程及活動，是家長們最需要獲得支持的助力。

陳金寶表示，希望藉由這次的活動，孩子可以探索肢體與經驗堆疊，為將來的認知學習打下良好基礎，讓照顧者陪伴孩子展開一場冒險旅程，使得親子關係更加緊密，並增進照顧者的親子教養能力與學習與孩子互動的技巧，在照顧慢飛天使的過程中更加得心應手，提升家庭親職功能。

參與活動的陳姓家長表示，他發現小孩子大概3歲時還不太能不用扶手自己上下樓梯，並且說話時咬字不太正常，才察覺小孩可能有發展遲緩的問題，經過評估後開始接受早期療育的追蹤與協助下漸漸好轉。本次參與親職工作坊他非常開心，看到小孩在活動中的平衡感逐漸培養起來，且比平常更活潑愛笑。

張維倩表示，發展遲緩的孩子因為神經系統、認知能力、肌肉功能等尚在發展階段，容易造成孩子在學習過程受挫，導致面對挑戰時較難建立自信心，透過親子活動可以讓孩子在有趣好玩的活動中不斷提升體能，同時增強家長與孩子間的互動機會，提升正向親子互動的頻率與技巧。

另外，對於發展遲緩的孩子，不僅需要醫療、教育的資源，更需要社會民間資源的關注與投入，透過多方單位的協助與支持，建立完善的早期療育支持系統。

小孩 親子教養

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