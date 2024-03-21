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平溪複合式防救災演練 公私協力提升應變能力

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
113年平溪區複合式災害防救演練，結合防災企業，偵水志工等民間力量，公私協力為平溪防救災盡一份心力。 圖／觀天下有線電視提供
113年平溪區複合式災害防救演練，結合防災企業，偵水志工等民間力量，公私協力為平溪防救災盡一份心力。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區公所今(21)日舉辦「113年平溪區複合式災害防救演練」，由天燈災情演練揭開序幕，模擬119派遣中心接獲民眾報案對話，由119派遣中心了解狀況，電話引導民眾先行安全避難後，派遣消防車抵達現場撲滅火勢，接下來的演練更是結合防災企業，偵水志工等民間力量，公私協力為平溪防救災盡一份心力。

「113年平溪區複合式災害防救演練」結合平溪國小、消防局第六救災救護大隊、平溪衛生所、台電、自來水公司、中華電信等政府機關及事業單位單位，及防災企業夥伴平溪區農會、河灣渡假村、猴桐坑休閒事業有限公司、天燈車業行等民間單位，共行進行模擬演練。

接續演練內容，包含了校園地震疏散避難、颱風防災社區災前宣導、土石流保全戶強制撤離、河水暴漲封橋作業、衛生所沙包堆掩、路樹傾倒結合電信、電力複合式災害，及人員受困搶救、及自來水管線搶修等各式模擬情境，由區公所、警消、管線單位、防災社區、及防災志工進行強制撤離、管線搶修、交通管制及收容安置等重要應變措施。

演練後，接著由財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會，與平溪區公所簽署加強企業防災合作備忘錄，加入平溪防救災團隊，成為防災企業的重要一員。

平溪區區長李天民表示，在地社區、組織或企業，能在第一時投入自主救災、互助救災時，除能減少後續災害傷亡，也能即時分擔第一線人員救援壓力，強調減災優於防災、防災優於救災，除了定期的公安、消安要記得申報外，也要定期盤點目前的防災儲備資源，並鼓勵在地企業團體投入防災減災的行列，共同創造宜居安全的社區環境。

天燈 平溪 衛生所

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