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草山御賓館估115年修復完成 紀錄片先亮相

中央社／ 記者陳怡璇台北21日電

北市市定古蹟「草山御賓館」預計民國115年修復完成，今天紀錄片「再見草山御賓館-重生part1」先亮相；文化局表示，未來3棟房舍將還原歷史現場，不做餐飲使用。

北市文化局今在草山御賓館修復現場，舉辦「再見草山御賓館-重生part1」紀錄片首映暨修復工程棟札儀式，紀錄片訪談從草山御賓館指定為市定古蹟至修復工程時期的關鍵人物，以影像傳述古蹟建築價值與歷史意義。

紀錄片由文化局出資新台幣128萬拍攝，「重回現場、搶救歷史」、「障礙重重、北市介入」、「調查開始、拾回記憶」、「匠人細工、風華再現」4個子題，並訪談文化局長蔡詩萍、文資專家學者李乾朗、林會承、林一宏、首位古蹟提報人許陽明等人。

文化局指出，草山御賓館的修復在北市府與中央的合作下，由管理單位國發會出資1億6000萬元，委託北市府代辦執行修復工程，針對古蹟本體的洋館、日本家及洋房進行修復，迄今工程已執行1年，已完成洋館床組及屋架的結構修復。

不過文化局說，屬於古蹟整體環境及重要價值所在的日式庭園，現階段因經費問題無法完整修復，期待中央再提供補助經費，讓整體庭園景觀得以復原，呈現草山御賓館完整面貌及文化資產價值。

文化局表示，草山御賓館整體的3棟建物修復完成後，將還原老照片裡的藤編傢俱等西洋生活起居的洋式風格，作為教育宣導之用，不會用於餐飲用途。

草山御賓館原本要作為接待日本裕仁皇太子之用，包含洋館與日本家2棟建物以及日式庭園景觀；戰後則由著名建築師王大閎設計並增建洋房，作為時任考試院院長孫科住所。

經文史比對，確認1950年麥克阿瑟訪台時在此與蔣介石夫婦會談，對當時政府穩定守住台澎金馬有所貢獻；草山御賓館的歷史橫跨日本時期與戰後國民政府遷台時期，是台灣歷史發展的重要現場。

古蹟 文化局

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