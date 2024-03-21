腦麻參選人語速慢想延長政見發表遭拒 北市邀專家會商

台北市第一選區（士林、北投）立委候選人賴宗育為腦性麻痺患者，2024選舉期間政見發表時，要求延長發表時間，卻遭北市選委會拒絕。賴事後向社會局遞交陳情書，希望選委會遵守身心障礙權利公約；北市社會局今回應，會邀請選委會和專家學者討論促進身障者參選環境。

台北市身心障礙者權益保障推動小組舉行第5屆第5次會議，討論「賴宗育政見發表受限案」。重度腦性麻痺障礙者賴宗育表示，2020年、2024年參選立委，由於有語言障礙與肢體障礙，語速不到一般人的2分之1，且口齒不清，需要經過特殊訓練的口語翻譯。

一般候選人在政見發表會「15分鐘的發言量」，若賴宗育搭配口譯，至少需要3倍時間才能完整表達。2020年爭取政見發表時間延長5分鐘，但今年選舉時，北市選委會拒絕以行政裁量調整政見發表時間，堅持「既然有科技輔具，就不應與其他候選人有差別待遇。」

賴宗育批評，北市選委會思維僵化、退步。他還舉例，障礙考生以電腦應試作答，同時延長考試時間，這是台灣行之有年的身心障礙者保障措施，「難道政見發表不該比照辦理嗎？」他要求中選會、北市選委會檢討「賴宗育政見發表受限案」，北市身權小組若能指正，進而促進中央與地方積極作為，勢必能帶動各縣市選制的改變，落實「參選無障礙」。

北市社會局身障科長曾春暉回應，社會局已開身心障礙者權益保障推動小組大會，會中也有不少共識，未來將定時邀集選委會和專家學者，討論身障者參與選舉的程序，提供更好、更無障礙的環境。