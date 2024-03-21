四技二專技優保送新北31人 樟樹實中康思賢上台科大

113學年度四技二專技優保送日前放榜，新北市相較去年增加14人，共31人上榜，多位錄取台科大、北科大等頂尖科大。樟樹國際實中資訊科康思賢獲機器人職種青年組銀牌，錄取台科大機電技優專班

教育局表示，新北市推動適性教育，103學年度起推出金手培訓計畫，112學年度全國技藝競賽更獲46支金手，全台最多，並培育8位國手代表台灣參加亞洲技能競賽。而技優保送入學不採計統一入學測驗成績，只要符合簡章所列競賽，獲得各職類全國前3名、經選拔入選國手者，可直接分發所填志願學校。

新北今年有31人上榜，包含新北高工12人；樟樹實中、泰山高中各4人；瑞芳高工3人；三重商工、智光商工各2人；復興商工、能仁家商、南強工商及東海高中各1人。

新北高工許博維國中參與新北金手培訓計畫，參加全國技能競賽青少年網頁設計職種，首次參賽就獲北區金牌，雖然全國賽僅拿全國第四，但他仍持續努力，最終獲全國高級中等學校技藝競賽機器人第二名，並錄取雲科大跨域整合設計學士學位學程。