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四技二專技優保送新北31人 樟樹實中康思賢上台科大

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
樟樹實中康思賢(右)錄取國立台灣科技大學機電技優專班。圖／新北教育局提供
樟樹實中康思賢(右)錄取國立台灣科技大學機電技優專班。圖／新北教育局提供

113學年度四技二專技優保送日前放榜，新北市相較去年增加14人，共31人上榜，多位錄取台科大、北科大等頂尖科大。樟樹國際實中資訊科康思賢獲機器人職種青年組銀牌，錄取台科大機電技優專班

教育局表示，新北市推動適性教育，103學年度起推出金手培訓計畫，112學年度全國技藝競賽更獲46支金手，全台最多，並培育8位國手代表台灣參加亞洲技能競賽。而技優保送入學不採計統一入學測驗成績，只要符合簡章所列競賽，獲得各職類全國前3名、經選拔入選國手者，可直接分發所填志願學校。

新北今年有31人上榜，包含新北高工12人；樟樹實中、泰山高中各4人；瑞芳高工3人；三重商工、智光商工各2人；復興商工、能仁家商、南強工商及東海高中各1人。

新北高工許博維國中參與新北金手培訓計畫，參加全國技能競賽青少年網頁設計職種，首次參賽就獲北區金牌，雖然全國賽僅拿全國第四，但他仍持續努力，最終獲全國高級中等學校技藝競賽機器人第二名，並錄取雲科大跨域整合設計學士學位學程。

樟樹國際實中資訊科康思賢說，剛入學時參加了Powertech比賽，對機器人拆裝很有興趣，從校內一路晉級、經過甄選報名53屆技能競賽，最終獲機器人職種青年組銀牌，並錄取台科大機電技優專班；瑞芳高工空間測繪科黃奕儒則獲全國工科技藝競賽測量職種金手獎第一名、國際抗震盃邀請賽耐震獎、小論文競賽與閱讀心得競賽優等、校內自主學習競賽第二名等，錄取北科大土木工程系。

新北高工許博維錄取國立雲林科技大學跨域整合設計學士學位學程。圖／新北教育局提供
新北高工許博維錄取國立雲林科技大學跨域整合設計學士學位學程。圖／新北教育局提供
瑞芳高工黃奕儒錄取國立台北科技大學土木工程系。圖／新北教育局提供
瑞芳高工黃奕儒錄取國立台北科技大學土木工程系。圖／新北教育局提供

台科大 瑞芳高工

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